『プロジェクトセカイカラフル放送局』の配信が決定！ 様々な情報をお届け♪

セガと、スマートフォンアプリの企画開発事業を展開するCraft Eggの共同新作スマートフォン向けゲームプロジェクト『プロジェクトセカイカラフルステージ!feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』は、2020年6月13日(土)に「プロジェクトセカイカラフル放送局」の生配信を実施することを発表した。



『プロジェクトセカイ』は、『初音ミクProject DIVA』シリーズを手掛けるセガゲームスと、サイバーエージェントグループで『バンドリ!ガールズバンドパーティ!』の開発・運営を行なっているCraft Eggとの協業による、新作スマートフォン向けゲームプロジェクト。

本プロジェクトには、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場する。



6月13日(土)20:00〜より第1回が配信となる「カラフル放送局」は、5回にわたり放送予定。各回ユニットごとのキャストがMCを担当する。初回は『Leo/need』より、星乃一歌役の野口瑠璃子さん、日野森志歩役の中島由貴さんが登場し、生放送でお届け。



新情報や、視聴者と一緒に番組をつくりあげる企画など、様々な内容でお送りする。



