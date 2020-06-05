『刀剣乱舞-花丸-』1期＆2期BD&DVD BOX発売決定！ ８話までの一挙配信も！

2016年10月より放送されたTVアニメ『刀剣乱舞-花丸-』と、2018年1月より放送されたアニメ2期「続『刀剣乱舞-花丸-』」のBlu-ray＆DVD BOXの発売が決定。スペシャルイベントの優先販売申込券や、作画監督・竹内由香里氏による刀剣男士62振りの集合写真を新たに描き下ろした超豪華イラスト付きで登場する。



TVアニメ『刀剣乱舞-花丸-』は、DMM GAMESとニトロプラスがタッグを組んだ刀剣育成シミュレーションゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』を原作としたアニメ作品。現在、TVアニメ第1期がTOKYO MXほかで再放送中、7月より第2期も再放送がスタートする。”とある本丸” で繰り広げられる ”刀剣男士（とうけんだんし）” たちの物語が、再び熱い注目を集めている。



この度、TVアニメ第1期『刀剣乱舞-花丸-』と、第2期の続『刀剣乱舞-花丸-』が待望のBlu-ray＆DVD BOXで発売決定！



スペシャルイベントの優先販売申込券や、作画監督 竹内由香里氏による刀剣男士62振りの集合写真を新たに描き下ろした超豪華イラスト、さらに、名場面プレイバック&スタッフ寄せ書きイラストブックレットなど豪華特典を収録。



『刀剣乱舞-花丸-』Blu-ray＆DVD BOXは2020年8月26日（水）発売、続『刀剣乱舞-花丸-』Blu-ray＆DVD BOXは2020年9月30日（水）発売となる。



また、6月7日（日）15:00より、ニコニコ生放送にてアニメ『刀剣乱舞-花丸-』１話～8話までの一挙配信も決定！



”花丸” な日々の物語を楽しもう♪



（C）2016 アニメ『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会 （C）2018 Nitroplus・DMM GAMES/続『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会