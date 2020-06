クリエイティブユニットkolme、ピアノトリオfox capture planとのコラボ曲リリース決定。コメントも到着

クリエイティブユニットkolme が6月24日(水)、現代版ジャズ・ロックをコンセプトとした情熱的かつクールで新感覚なピアノ・トリオ・バンドfox capture planとのコラボ楽曲『See you feat. fox capture plan』をリリースすることを発表した。



kolmeは、楽曲派と呼ばれる“音楽インフルエンサー”から注目が集まっているクリエイティブユニット。リーダーのRUUNA、ダンスを得意とするKOUMI、作曲を得意とするMIMORIの3人が一体となったクオリティーの高いダンスと楽曲の創造性溢れるパフォーマンスが魅力で、国内外の数々の音楽イベントに出演し、フランスで行われたJapanExpo には2度の出演を果している。



今回のコラボを行うきっかけとなったのはkolmeメンバーとfox capture planの対談で、メンバー全員がfox capture planのファンと公言しており、なかでもMIMORIは様々な楽曲を制作するうえで、fox capture planの楽曲を深堀りし、ピアノ弾き方やインスト楽曲ならではのメロの作り方など数多くのことを学んできたという憧れの存在であった。対談にて楽曲制作手法について追求していく流れで「いつかfox capture planさんと対バンや共作をしてみたいという大きな目標がある」とMIMORIが伝え、fox capture planが快諾し、今回形になった。



楽曲タイトルは『See you feat. fox capture plan』で、作詞MIMORI(kolme)、作曲Hidehiro Kawai (fox capture plan) 、アレンジはfox capture planが手掛けている。



fox capture planは本コラボに対し「以前対談で、何かコラボできたら、というクダリを実現できた事が、ただただ嬉しいです。お誘いありがとうございます。だいたいこういうのってふわっとフェードアウトするので笑対談で3人にお会いした時の印象がそのまま音に出来たと思う一曲になりました。僕らにとっても新しい一面を出せたと思います」とコメント。



MIMORIは「ずっとfox capture planの耳でリピートするピアノリフと、攻めたジャズのリズム、おしゃれなベースラインに憧れ、曲を聴き込んでいた存在のfox capture planさんとのコラボの夢が叶い、本当に嬉しいです。そして歌詞は、自粛期間というのもあり『未来への希望』とみんなに会えない今の気持ちを伝えたいと思い『また明日ね』という言葉をテーマに書きました。今までは意識することなく、簡単に言えていた“またね”という言葉は、この状況で、言いづらいもの、より不確かなものに変わってしまったけど、この言葉は、人との繋がり、未来を約束できる素敵な言葉だと思います。今はたくさんの人が、もどかしく苦しい時期を過ごしているけれど、必ず、またみんなで笑える日がやってくる。それまで、『またね』と言って明るい気持ちで待っていたい。そんな思いを歌詞に込めました。また今はネットを使って離れていても誰かと通じ合う事ができ、寂しい思いもある中、1人じゃないと感じられることができ、楽しい時間を思い出して、書いていくことができました。この曲を聴いて、大変な時期も、未来にある楽しい時間を、楽しみに過ごしていただけたらと思います」と語っている。



新曲『See you feat. fox capture plan』は、どのような作品になっているか、注目だ。



▽配信限定シングル 『See you feat. fox capture plan』

配信日:6月24日配信



