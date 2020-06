ビリー・アイリッシュやBTSも賞賛、ブルーノ・メジャーの最新作がリリース

とろけるような甘美な歌声とクラシックな旋律、洗練されたプロダクション・スタイルで人気のシンガー・ソングライター、ブルーノ・メジャーの最新アルバム『To Let A Good Thing Die』が本日6月5日にリリースされ、iTunesで洋楽トップ5に入りを果たした。



ジャズやクラシックを背景に持ち、セッションギタリストとしても活躍していた彼は、トム・ミッシュやFKJらの新世代アーティスト同様、本格的にデビューする以前からストリーミングを通じて多くのリスナーを獲得し、2018年にはサム・スミスのUKツアーオープニングアクトに抜擢され一気に注目の的となる。他にもビリー・アイリッシュやショーン・メンデス、チャーリー・プースなどのトップアーティストから、ヘイリー・ビーバーといったセレブリティー、最近ではBTSのメンバーがSNSで賛辞を送り話題となるなど、多方面からリスペクトを集めている。



今作『To Let A Good Thing Die』は、人間同士の繋がりや、愛と傷心、そして実存主義的思考を語る不朽の言葉を織り込んだ、美しい物語のタペストリーである。これらを念頭に、ブルーノはサウンドにも歌詞にも現代的な洞察力を染み込ませ、レコードを今という時代のための古典的な物語という位置に据えた。国内盤CDにはボーナストラックとして「To Let A Good Thing Die (Piano version)」が収録され、歌詞対訳と解説書が封入される。



アルバムのリリースに合わせて、話題曲「Nothing」の歌詞対訳が公開された。この曲はビリー・アイリッシュが手掛けたプレイリストにも選曲されている。また、『To Let A Good Thing Die』にはビリーの兄、フィネアスと共作した「The Most Beautiful Thing」も収録されている。



●「Nothing」試聴動画と歌詞対訳











ブルーノ・メジャー

『To Let A GoodThing Die』

発売中



国内盤CD:¥2,200+税

ボーナストラック追加収録/歌詞対訳/解説書封入

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10933







Bruno Major - Nothing



トレーニングウェアに赤ワイン、二人だけで映画観賞

携帯は脱ぎ捨て、靴はオフにしよう

二人でニンテンドーをプレイしよう、いつも僕が負けるけど

だって、君が画面を見ている間、僕は君に見とれているから

正直言うと、負けてもいいと思える人はそんなに多くはない

だけど、君となんとなく過ごす時間以上のものはないんだ



くだらない会話、時間を忘れてしまう

最近伝えたかな? 君が側にいてくれることへの感謝を

パソコンをチェックしてみよう、これで17回目だ

僕はくだらないことだと言う、そして君は僕が涙を流すのを目にする

雨に降られたボートの中や青色に塗った家でイチャイチャしたりしない

それより、君となんとなく過ごす時間以上のものはないんだ



だから窓を全て閉めて、ドアにも全て鍵をかけて

もう誰も求めていないし、何も必要ない

君は僕の唇を噛み、僕は君をさらに求める

やがて、床に寝転がることとなる



机の上で踊ってもいい、ハイヒールを履いたまま

世界がぐるぐると回るまで飲みまくろう

だけど今夜、君のアパートはそれほどパッとしない

星が見えない?屋根があるからね

でも、君となんとなく過ごす時間以上のものはないんだ

そう、君となんとなく過ごす時間以上のものはないんだ