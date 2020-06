中島愛のYouTube公式チャンネルが、彼女の誕生日でもある本日6月5日にオープンした。

このチャンネルでは現在、2009年発売のシングル「ノスタルジア」から、2019年リリースのベストアルバム「30 pieces of love」の収録曲「Love! For Your Love!」までの、13本のミュージックビデオをフルサイズで配信中。さらに中島本人からのメッセージ動画も公開されている。