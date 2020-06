コンサートプロモーターのSMASHが新型コロナウイルス感染拡大状況を受けて今年の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '20」の開催を断念。2021年8月20日から22日にかけて「FUJI ROCK FESTIVAL '21」を行うことを発表した。

新潟・苗場スキー場を舞台に、例年7月下旬に行われてきた「FUJI ROCK FESTIVAL」。今年は東京オリンピック開催の影響もあり、8月21~23日に同会場にて行われる予定だった。開催を断念することについてSMASHは「人々が互いに尊敬し合い、健康と安全を取り戻せる未来が近い事を信じ、来年の8月に苗場でお会いできる事を楽しみにしています。最後に、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。そして一日も早いCOVID-19の収束と、皆さまの健康と心からの平穏をお祈り申し上げます」とイベントオフィシャルサイトを通じてコメント。来年の「FUJI ROCK FESTIVAL」については「新たなラインナップを織り交ぜ、よりパワフルで、新鮮なエネルギーに溢れたフェスティバルを呼び戻したいと考えています」とつづっている。

SMASH代表の“大将”こと日高正博氏もコメントを発表。「来年は今年の分も含めた2年分のエネルギーで、苗場で、楽しもう。約束するよ。そして、今年のチケットをキープしてくれた人達に、記念になるような面白いプレゼントも考えています。こんな時だからこそ、フジロックでみんなと少しでも勇気と元気を分かち合えたらいいなと思っていたんだけど、本当に残念だ。ゴメン。皆さん、くれぐれも体に気をつけてください。幻のフジロック’20」とフジロッカーたちにメッセージを贈っている。

「FUJI ROCK FESTIVAL '20」は、4月の第2弾発表の時点でTame ImpalaやThe Strokes、忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER、King Gnu、NUMBER GIRLらがラインナップされており、4年ぶりに電気グルーヴがヘッドライナーとして苗場に帰還することでも話題を集めていた。なお購入済みのチケットについては来年の「FUJI ROCK FESTIVAL」でも有効。希望者には払い戻しも行われる。

FUJI ROCK FESTIVAL '20(※開始中止)

2020年8月21日(金)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Tame Impala / Disclosure / Mura Masa / クレイロ / コリー・ウォン / ジャクソン・ブラウン / トム・ミッシュ / Black Pumas / デリック・メイ / ドノヴァン・フランケンレイター / Elephant Gym / Future Islands / ジョージア / Hinds / リンドストローム / Men I Trust / Metronomy / milet / ニール・フランシス / ロミ / TENDOUJI / 手嶌葵 / Yogee New Waves / and more



2020年8月22日(土)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

The Strokes / Major Lazer / フォー・テット / King Gnu / NUMBER GIRL / ROVO / THE BAWDIES / Celeste / DENIMS / ファンタスティック・ネグリート / Fontaines D.C. / Frente Cumbiero / グリフィン / KEMURI / 光風&Green Massive / MONOEYES / ReN / THE SKA FLAMES / Yumi Zouma / and more



2020年8月23日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER / 電気グルーヴ / FKAツイッグス / フローティング・ポインツ / ルーファス・ウェインライト / Voodoo Dead / Altin Gun / ブラックベアー / THA BLUE HERB / ブルーノ・メジャー / カルメン・マキ&OZ / コリンベンダー / Emotional Oranges / GoGo Penguin / 羊文学 / MONO NO AWARE / MUSCLE SHOALS SOUL REVUE featuring Willie Hightower, Charles Hodges & Scott Sharrard / 折坂悠太 / SUMMIT / サニーデイ・サービス / and more

FUJI ROCK FESTIVAL '21

2021年8月20日(金)新潟県 苗場スキー場 / 2021年8月21日(土)新潟県 苗場スキー場 / 2021年8月22日(日)新潟県 苗場スキー場