6月20日（土）よりCS放送・TBSチャンネル2にて「ザ・ベストテン」の再放送がスタートする。

1978年からおよそ12年間にわたり放送された「ザ・ベストテン」は、黒柳徹子と久米宏が司会を務め、最高視聴率41.9%を記録した伝説の歌番組。記念すべき再放送の初回は、同番組初登場の近藤真彦が「スニーカーぶるーす」を熱唱した1980年12月25日の放送回がオンエアされる。

放送終了後には同チャンネルにて、黒柳と近藤の特別対談番組が放送されることも決定した。デビュー40周年を迎えた近藤は、今だから話せるエピソードの数々を披露する。

TBSチャンネル2「ザ・ベストテン（1980年12月25日放送）」

2020年6月20日（土）19:00～20:00

＜出演者＞

五木ひろし / 五輪真弓 / 雅夢 / 郷ひろみ / 近藤真彦 / 田原俊彦 / 松田聖子 / 都はるみ / もんた＆ブラザーズ / 八神純子 / ロス・インディオス＆シルヴィア / and more

司会：黒柳徹子 / 久米宏

TBSチャンネル2「ザ・ベストテン特別対談 黒柳徹子×近藤真彦」

2020年6月20日（土）20:00～20:30

＜出演者＞

黒柳徹子 / 近藤真彦