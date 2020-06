めちゃカワ♪ ドーナツなすみっコがいっぱい『一番くじ すみっコぐらし』

BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部より、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として『一番くじ すみっコぐらし~ドーナツいかがですか?~』がファミリーマート、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)限定で、2020年6月27日(土)より順次発売される。



人気キャラクター「すみっコぐらし」が一番くじになって登場する。

今回の等級は、最新テーマ「ドーナツ屋さん」を使用したデザインとなっている。

上位等級にはドーナツ店員さんに扮した「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「とかげ」の大きなぬいぐるみをラインナップ。

”しろくま” はふろしきドーナツを、”ぺんぎん?” はたぴおかドーナツを、”とんかつ” はえびふらいのしっぽドーナツを、”とかげ” はにせつむりドーナツをそれぞれ持った愛くるしいデザイン。

ぬいぐるみは約30cmとボリューム感たっぷりのビッグサイズで、やわらかな手触りが特長的だ。



下位等級にも、すみっコのドーナツにすみっコの小さな仲間たち「みにっコ」が乗ったドーナツのようなフィギュアチャーム「お持ち帰りドーナツチャーム」、今回のテーマのアートを使用した「食器コレクション」、「タオルコレクション」と人気のアイテムをラインナップ。さらに最後のくじ券を引くとついてくるラストワン賞には、約30cmの「ねこ店員さんぬいぐるみ」をご用意。



ドーナツいっぱいのオリジナルテーマで楽しさ溢れるアイテム取り揃えた今回の一番くじを、ぜひお楽しみを!



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.