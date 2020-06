BiSHがベストアルバム収録全27曲を発表、未公開ライブ映像も公開【動画】

"楽器を持たないパンクバンド"BiSHが、7月8日に緊急発売する初ベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』の収録全27曲を公開した。



BiSHとして初めて発表した楽曲『スパーク』『BiSH -星が瞬く夜に-』『オーケストラ』『プロミスザスター』などの代表曲から昨年11月にリリースされた最新シングル『KiND PEOPLE』『リズム』までをCD2枚に収録。3,000円(税抜)で販売される。ちなみに、このベストアルバムは、初回生産限定盤のみでの販売となり、サブスクリプションサービスや配信での販売は一切行われない。



また、同作品は、「#BiSHベストアルバム大作戦」と銘打たれ、デビュー以来BiSHがワンマンや自主企画を開催してきた全国のライブハウスに、エイベックス及びWACKの収益全額が寄付される。



さらに、4日(木)、BiSH公式YouTubeチャンネルでは、中止となった「NEW HATEFUL KiND TOUR」松山公演の代替として、2019年11月9日にチケット購入者を無料招待して開催されたフリーライブ「Thank you for KiND PEOPLE FREE LiVE in Matsuyama」第1部より『ALL YOU NEED IS LOVE』のライブ映像が公開されている。







▽BiSH『FOR LiVE -BiSH BEST-』

発売日:2020年7月8日(水)