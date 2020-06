山下智久が出演する大型国際連続ドラマ『THE HEAD』(全6話)の、6月12日(金)の世界公開(※日本国内では同日22時から「Huluオリジナル」の連続ドラマとして配信)に先駆け、特番の放送が決定した。



無限の暗闇と氷河に囲まれ、もっとも長い夜を迎えた、地球上でもっとも隔離された場所・南極――。そこにひっそりと佇む陸の孤島・科学研究基地で、見るも無残な遺体となって発見された7人の研究員、そして行方不明者および生存者の身には一体、何が起こったのか……!? 完全なる暗夜が続く6か月の間に起こった謎多き事件と、その奥底に潜む血も凍る、この世でもっとも冷たい真実をめぐり、極限状態に置かれた人間たちが繰り広げる震撼の極限心理サバイバル・スリラー。



エミー賞を受賞した世界的ヒットドラマ『HOMELAND/ホームランド』(※Huluにて配信中)のエグゼクティブ・プロデューサーを務めたRan Tellem(ラン・テレム)が製作総指揮し、ヨーロッパ最大級の制作会社であるTHE MEDIAPRO STUDIOとタッグを組んだ本作。さまざまな国の実力派キャストたちが集結し、日本からも山下がメインキャストの一人として出演している。



今回、『THE HEAD』の世界公開を記念して、特別番組の放送が決定。6月6日(土)と6月13日(土)には、『Hulu傑作シアターTHE HEAD世界公開記念 特別企画』(日本テレビ、両日24:55~※関東ローカル)が2週にわたり放送。6月6日(土)には、山下の“グローバルな原点”となる『山下智久・ルート66~たった一人のアメリカ』の第1話がほぼノーカットで放送、6月13日(土)には、『THE HEAD』を製作したヨーロッパ最大級の制作会社THE MEDIAPRO STUDIOが製作した Huluプレミア「ロック・アップ/スペイン 女子刑務所」の第1話が放送予定。さらに、『THE HEAD』のみどころ解説や撮影の裏側の映像など、ボリュームたっぷりとなっている。



6月14 日(日)16時からは、『All over the World~山下智久と世界で出逢う~』の放送も決定! 山下が、『THE HEAD』撮影で滞在したスペイン・テネリフェ島で出逢った世界各国キャストや島で触れ合った人々とリモートミーティングで再会し、ドラマの魅力、撮影裏話、島での思い出を語り合う。大スケールのドラマメイキングシーンと合わせて、山下と世界の人々とのプレミアムトークに注目だ。



また、Huluオリジナル『THE HEAD』公式Twitterおよび、Hulu公式YouTubeチャンネルでは現在、メイキング動画や山下からの英語メッセージ動画が公開されているが、海外でも THE MEDIAPRO STUSIOやHBOAsiaの公式SNSにて順次、貴重なメイキング映像が大放出されており、世界中で大きな話題となっている。スペイン・テネリフェ島&アイスランドで行われた大掛かりなロケーション、そしてストーリー構成のプロセスなどをひも解くスペシャルなメイキング映像、山下が作品の魅力について語るメッセージ動画も公開中だ。



さらに、山下の一問一答インタビュー「Getting to Know Tomo」も公開され、「直近で聴いた曲は?」「秘密の趣味は?」「好きな食べ物は?」「歴史上の人物に会えるとしたら、誰と会いたい?」「俳優になっていなかったら、どんな仕事が自分には向いてると思う?」「理想の週末の過ごし方は?」「見続けている夢は?」などといった素朴な質問に、山下が包み隠さず答えているので要チェック!



そして、エンディングテーマ曲を山下が担当することが決定! 世界規模のドラマシリーズへの初出演だけでなく、『THE HEAD』のために自ら作詞した約1年ぶりのソロ新曲「Nights Cold」で自身初の世界楽曲タイアップも果たし、アーティストとしても世界へ大きく羽ばたく。



同曲は、7月15日(水)にシングル発売も決定。発売されるCDの「初回盤A」のDVDには、ドラマ撮影場所でもあったアイスランドの大自然の中で、世界に挑戦して感じた思いや伝えたいメッセージ、そしてこれからの夢などを語ったドキュメント映像を収録され、「初回盤B」のDVDには“Nights Cold”のMusic Videoを収録されるとあって何とも豪華な内容になっている。また、CD発売と同日の7月15日(水)から、山下の初となる海外配信も決定した。山下からのコメントを以下に紹介する。



<山下智久 コメント>

僕の新曲「Nights Cold」が世界で放送・配信される『THE HEAD』のエンディングテーマになりました。僕自身、初めての世界タイアップという事で、本当にありがたく思っています。このタイアップのお話を聞いた時は、思わず涙してしまいそうなほど感激しました。ドラマの世界観を大切にしながら、今回はそれを恋愛に例えてミステリーを紐解いていく様なイメージで作詞させていただきました。一人でも多く、世界中の人に聞いてもらえると嬉しいです。ぜひエンディングテーマ含め、ドラマ本編とともにお楽しみください。



【番組概要】

●『傑作シアター THE HEAD 世界公開記念 特別企画』

放送日:

・2020年6月6日(土)24:55~25:55 ※日本テレビ(関東ローカル)にて

『THE HEAD』特集+『山下智久・ルート66~たった一人のアメリカ』



・2020年6月13日(土)24:55~25:55 ※日本テレビ(関東ローカル)にて

『THE HEAD』特集+ Huluプレミア『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』第1話

※放送時間は変更になる場合あり。

出演:山下智久



●『All over the World~山下智久と世界で出逢う~』

放送日:2020年6月14日(日)16:00~17:00 ※日本テレビ(関東ローカル)にて

出演:山下智久



●Huluオリジナル『THE HEAD』

放送・配信開始時期:日本では、2020年6月12日(金)22時からHuluにて独占配信(全6話)

放送・配信国:

(放送)デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、アイスラン、スペイン、HBOAsiaが網羅する23の国と地域(香港、インドネシア、インド、モンゴル、マレーシア、タイ、ベトナムなど)今後は、ブラジルでも放送予定。

(配信)Hulu、フィンランド

キャスト:

・John Lynch(ドラマ『ザ・テラー』)

・Alexandre Willaume(ドラマ『BELOW THE SURFACE 深層の8日間』)

・Katharine O’Donnelly(映画『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』)

・Laura Bach(ドラマ『Sprinter Galore』、ドラマ『Rita』)

・山下智久

・Richard Sammel(映画『007 カジノ・ロワイヤル』)

・Álvaro Morte(ドラマ『ペーパー・ハウス』) ほか