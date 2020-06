◆ 幻の交流戦がバーチャルで…!



新型コロナウイルスの問題により、シーズンの開幕が遅延しているプロ野球。ここに来て開幕日が「6月19日」と決まったものの、当初の予定よりも3カ月も遅い開幕となり、年間120試合制での"短縮シーズン"となることも決定。これまでは当たり前のように行われていた「日本生命 セ・パ交流戦」や、「オールスターゲーム」も今年は開催されないことになった。





そんな中、いよいよ近づいてきたプロ野球の開幕を盛り上げていくべく、一般社団法人日本野球機構(以下、NPB)と株式会社コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)が再びタッグを組む。



プロ野球の開幕がなくなった3月下旬、プロ野球応援企画として開催した『プロ野球 “バーチャル”開幕戦2020 powered by eBASEBALL』が好評だったことを受け、今回はその第2弾の開催が決定。



今回は、「セ・パ交流戦」を特別協賛という形で長年支えている日本生命保険相互会社の賛同も力に、『日本生命 “バーチャル”セ・パ交流戦 powered by eBASEBALL』を開催することを発表した。





まさかの事態により、開催が中止となってしまった「日本生命 セ・パ交流戦」…。しかし、それを幻のまま諦めるのではなく、「日本生命 バーチャルセ・パ交流戦」としてプロ野球ファンに楽しんでもらうのはもちろんのこと、新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいる方々への感謝の思いも込めた特別企画。



なお、各球団の看板を背負ってプレーするのは、今回も「eBASEBALL プロリーグ」の2019シーズンで活躍した12球団を代表するプロプレイヤーたち。この戦いのために用意された、最新のチーム状況や選手などのデータを反映した家庭用ゲーム『実況パワフルプロ野球 2018』(※実際の商品とは異なります)を舞台に、今年はリアルで見ることが叶わない「日本生命 セ・パ交流戦」の熱戦をバーチャルで再現する。





待ちに待ったプロ野球の開幕の日が近づいてきた中、それに先駆けて"バーチャル"で躍動するプロ野球選手たちの活躍に注目だ。





◆ 「今年は、想いを交流させよう。」





ロゴも、ソーシャルディスタンスに。

お家(ホーム)で楽しもう。





▼ 開催趣旨

全国的にスポーツやイベントの実施が難しい状況下において、

プロ野球も例年より遅い開幕を迎えることになりました。



開幕を心待ちにされているプロ野球ファンの皆様に、

少しでも楽しい時間を過ごしていただければと、

3月29日(日)から4月6日(日)の全6日程・12試合で

プロ野球応援企画「プロ野球“バーチャル“開幕戦 powered by eBASEBALL」

を実施し、多くの方に配信を通じて応援し、

喜んでいただくことができました。



プロ野球界は6月19日の開幕に向けて準備を進めておりますが、

今回は「プロ野球応援企画」の第2弾として、

残念ながら中止となった「セ・パ交流戦」に代わり

「日本生命 バーチャルセ・パ交流戦」として

実施することになりました。



いよいよ近づきつつあるプロ野球開幕に向けて、

ファンの皆さまには前哨戦をご覧いただき、

機運を盛り上げていただければと思います。



新型コロナウイルスの対策にあたっては、

日々、懸命にご尽力をいただいております医療関係をはじめ、

各関係機関の皆様に心からの感謝と敬意を表します。



本企画の中では、プロ野球界として取り組んでいる施策や

感謝のメッセージをご紹介させていただきます。

毎日を頑張っておられます皆様と心を合わせて、

前向きな気持ちになれればと切に願います。





▼ 開催にあたって/NPB・斉藤惇コミッショナー



今回は、「プロ野球応援企画」第2弾として

「日本生命 “バーチャル”セ・パ交流戦 powered by eBASEBALL」

をお届けいたします。



本企画にご賛同をいただきました

「日本生命保険相互会社」さまをはじめ、

各社さまには心より感謝申し上げます。



6月19日の開幕に向け、球界一丸となって準備を進めております。

ファンの皆さまには「日本生命 バーチャル セ・パ交流戦」をご覧いただき、

ぜひ開幕への機運を盛り上げていただければと思います。



また、新型コロナウイルスの対策にあたっては、医療関係をはじめ、

各関係機関の皆さまのご尽力に心から感謝と敬意を表し、拍手を送ります。

ありがとうございます。



「日本生命 バーチャル セ・パ交流戦」を

どうぞお楽しみください。







◆ 試合配信日程



・6月12日(金)20時00分~

1. ヤクルト - 日本ハム(神宮)

2. 阪神 - ロッテ(甲子園)



OB解説=真中満

実況=清水久嗣





・6月13日(土)20時00分~

1. 巨人 - 楽天(東京ドーム)

2. DeNA - オリックス(横浜)



OB解説=駒田徳広

実況=槙嶋範彦





・6月14日(日)20時00分~

1. 中日 - ソフトバンク(ナゴヤドーム)

2. 広島 - 西武(マツダスタジアム)



OB解説=G.G.佐藤

実況=清水久嗣





・6月15日(月)20時00分~

1. ソフトバンク - 巨人(PayPayドーム)

2. 西武 - 阪神(メットライフ)



OB解説=里崎智也

実況=槙嶋範彦





・6月16日(火)20時00分~

1. 日本ハム - 中日(札幌ドーム)

2. ロッテ - 広島(ZOZOマリン)



OB解説=ギャオス内藤

実況=清水久嗣(1)、槙嶋範彦(2)





・6月17日(水)20時00分~

1. オリックス - ヤクルト(京セラD大阪)

2. 楽天 - DeNA(楽天生命パーク)



OB解説=真中満

実況=清水久嗣(1)、槙嶋範彦(2)





☆視聴はコチラ

・NPB eスポーツ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC2QZ_00ZrbRv_LiXIulpk1w



・KONAMI公式チャンネル

https://www.youtube.com/user/KONAMI573ch



・OPENREC.tv

https://www.openrec.tv/user/KONAMI573ch





※新型コロナウイルス感染症対策について

・試合は全てオンライン対戦で実施。

・実況と解説の収録については、出演者やスタッフともに事前に体調を確認した上で、政府等の方針に基づく感染症予防対策をしながら実施。

(出演シーン以外はマスクを着用、運営スタッフは常時マスクを着用)

・収録は無観客で実施。