声優で歌手の中島愛さんが自身の誕生日の6月5日、公式YouTubeチャンネルを開設した。2009年発売のシングル「ノスタルジア」から、2019年発売のベストアルバム「30 pieces of love」収録曲の「Love! For Your Love!」まで13本のミュージックビデオ(MV)をフルサイズで一挙配信。中島さんのメッセージも公開された。

◇配信された楽曲

ノスタルジア▽ジェリーフィッシュの告白▽Sunshine Girl▽神様のいたずら▽TRY UNITE!▽マーブル▽そんなこと裏のまた裏話でしょ?▽ありがとう▽ワタシノセカイ▽サタデー・ナイト・クエスチョン▽サブマリーン▽Bitter Sweet Harmony▽Love! For Your Love!