「年齢＝彼氏いない歴」の10代女子が「彼氏いるの？」から逃れるワードとは

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。6月3日(水)の放送では、「座禅の極意!!!」をテーマにお届けしました。番組では座禅組と呼ばれる彼氏彼女のいない10代リスナーは、恋愛の話題や「彼氏(彼女)はいるの?」という会話をどのように回避しているのでしょうか? パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、4人のリスナーに電話でその極意を聞いていきました。さかた校長:SCHOOL OF LOCK! には、“座禅組”と呼ばれる団体が存在する。彼氏彼女のいない非リア充の総称、それが座禅組!こもり教頭:リア充の生徒(リスナー)の恋愛話を、座禅を組みながら精神を無にしてやり過ごすというところから、“座禅組”と名付けられたようです。さかた校長:最近では、座禅組だけが入ることのできる“座禅部”なるものも掲示板上で活動していたりしてね、すごい盛り上がりつつあるけれども……。こもり教頭:そうですね。掲示板のタグランキングでも、上位に入ったりしていますね。座禅部の部員は、100人を超えているとか超えていないとかで、軽い都市伝説的な感じになってきましたよ。さかた校長:そうなんですよ(笑)。非公式ならもっと多い人たちが……数万人規模で隠れている可能性もあります。こもり教頭:(笑)。さかた校長:今夜は、そんな座禅組が主役の授業を行っていく! 本日の授業テーマは……「座禅の極意!!!」。今夜は座禅組の生徒が、長きにわたり習得した座禅の極意を聞いていく!こもり教頭:座禅組をやっていく上で伝えておきたい技、大切な心構え、哲学など、どんな極意でもOKです。学校掲示板に書き込んでください!さかた校長:では、聞いていきましょう!17歳女性高3さかた校長:もしもし! 座禅組歴はどのくらい?リスナー:17年で年齢と同じです。さかた校長:なるほど……17年で習得した座禅の極意を教えてくれ!リスナー:はい。「彼氏いる?」って聞かれたときに、「うち、女子高やから」で切り抜ける極意です。校長・教頭:(笑)。こもり教頭:これは極意だわ! 今のを聞いただけで、個人的には「たしかに……!」って完結しちゃったもん。さかた校長:うん。これは頻繁に使っているの?リスナー:はい。中学の同級生と会ったら、みんなは普段のノリで「彼氏いるん?」って聞いてくるんですけど、そのときには「女子高やから」で全部切り抜けています(笑)。こもり教頭:なるほどね。でも中学のときの友達と会ったら、やっぱりその話題になるんだ?リスナー:はい。みんなは共学なんで普段から恋愛の話をしていて、私にも軽い気持ちで聞いていると思うんですけど、でも女子高は恋愛の話すら出ないので……。さかた校長:恋バナが出ないんだ?!リスナー:はい。さかた校長:じゃあ、何の話をしているの?リスナー:普段はゲームとか、好きなアイドルとかアーティストの話とか……そっち系です。さかた校長:好きなアイドルで、“妄想恋バナ”とかはしないの?リスナー:あ~……妄想はあまり無いんですけど、「昨日のアレ、ヤバかったよねー!」とか、「この写真見て! かっこいい!!」とかですごい盛り上がります(笑)。こもり教頭:そうか。共有で盛り上がるんだね。リスナー:はい。こもり教頭:でも、中学の同級生にこの極意を使ったらどんな反応になるの?リスナー:「女子高かぁ~!」ってなって恋愛トークが終わって、「女子高ってどんな感じ?」という話題に変わります。さかた校長:なるほど! 自分の得意なほうに持っていくんだね。こもり教頭:プロやな(笑)。リスナー:はい(笑)。さかた校長:えーでもさ、「女子高かぁ……ごめん」ってならないの?リスナー:いや、「女子高かぁ~↑↑」ってなりますよ(笑)。さかた校長:そうか。じゃあ極意は使いこなしているけど、実際のところは「彼氏がほしい!」ってならないの?リスナー:いや、別にほしくないかなーって。こもり教頭:そうだよね。だからいいんだよ、彼氏彼女がいるから幸せということではないと思う。さかた校長:他に夢中なことがあるならそれもいいと思うけど、夢中がことがありつつ彼氏もいたらなおさらいいけどね? 幸せは倍々だよ?こもり教頭:でも、自分一人でも別に頑張れるもんな?リスナー:はい……うん……。さかた校長:でもさ、限界があるんだよ。一人でできることってさ。二人だったら、何でもいくらでもできるんだよ。こもり教頭:うん……。さかた校長:本当はほしいんだろ? 正直になれって……。リスナー:やっぱり……ほしいです。校長・教頭:(笑)。リスナー:校長の話を聞いたら、なるほど……って思いました(笑)。さかた校長:そうだよね。好きなことを共有したら、より楽しめたりするからね。こもり教頭:でも好きなアーティストとかアイドルとかがいればさ、幸せじゃない?リスナー:幸せですけど、一緒にライブに行くのとかには憧れます。さかた校長:そうだよな。こもり教頭:論破されたわ(笑)。さかた校長:ちなみに、どんな人と付き合いたいとかあるの?リスナー:えっと……頭が良くて、回転が速くて、東大王の伊沢(拓司)さんみたいな……。さかた校長:クイズ王の伊沢さん?(笑)。こもり教頭:すでに、理想で唯一無二を出してる(笑)。さかた校長:そうか、それは頼れるよな。今、気になっている人はいるの?リスナー:いないんですよ。さかた校長:バイトとかはしていないの?リスナー:(学校で)禁止なので、できないんです。さかた校長:それだと出会いが難しいよな。女子高だとな~。リスナー:はい。さかた校長:まぁでも頑張ってね!こもり教頭:頑張れ!リスナー:はい!この他に、高1女性リスナーからは「妄想彼氏との恋愛話で嘘をつく」、中1男性リスナーからは「“今は……”とあいまいに答えて押し通す」、高2男性リスナーからは「カップルを見かけたら、メンチを切って気持ちを鎮める」という極意の報告がありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/