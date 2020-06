山下智久が、自身が出演する日欧共同製作のHuluオリジナルドラマ「THE HEAD」のエンディングテーマを担当する。

6月12日から世界公開される「THE HEAD」は南極の科学研究基地を舞台にしたサバイバルミステリー。交信が途絶え極限状態に置かれていた越冬隊のメンバー10名の身に起きた凄惨な出来事を、生存者たちの証言をもとに紐解いていく。しかし、空白の半年間を巡り生存者の証言は食い違い、壮絶な心理戦が繰り広げられることになる。山下が劇中で演じるのは若くて将来有望な微生物学者アキ・コバヤシ。優しい心の持ち主だが、実は別の顔も持っている人物だ。

山下はドラマのエンディングテーマとして自身が作詞を手がけた新曲「Nights Cold」を提供。「このタイアップのお話を聞いた時は、思わず涙してしまいそうなほど感激しました。ドラマの世界観を大切にしながら、今回はそれを恋愛に例えてミステリーを紐解いていく様なイメージで作詞させていただきました。一人でも多く、世界中の人に聞いてもらえると嬉しいです」と曲に込めた熱い思いを明かしている。

「Nights Cold」は7月15日にシングルとしてリリースされるほか、海外での配信リリースも決定。シングルの初回限定盤Aに付属するDVDには「THE HEAD」撮影場所のアイスランドの大自然の中で、世界公開されるドラマに出演して感じた思い、これからの夢などに語ったドキュメンタリー映像が、初回限定盤BのDVDには「Nights Cold」のミュージックビデオが収録される。

山下智久 コメント

僕の新曲「Nights Cold」が世界で放送・配信される「THE HEAD」のエンディングテーマになりました。

僕自身、初めての世界タイアップという事で、本当にありがたく思っています。

このタイアップのお話を聞いた時は、思わず涙してしまいそうなほど感激しました。

ドラマの世界観を大切にしながら、今回はそれを恋愛に例えてミステリーを紐解いていく様なイメージで作詞させていただきました。一人でも多く、世界中の人に聞いてもらえると嬉しいです。

ぜひエンディングテーマ含め、ドラマ本編とともにお楽しみください。

山下智久「Nights Cold」収録内容

初回限定盤

CD

01.Nights Cold

02.リナリア

03.Nights Cold -Instrumental-



初回限定盤A DVD

・ドキュメント映像「Breath With Me In Iceland」



初回限定盤B DVD

・「Nights Cold」Music Video

通常盤

01. Nights Cold

02. リナリア

03. Basics