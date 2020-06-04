アニメ「SHIROBAKO」の企画展「SHIROBAKO展 ～SHIROBAKOで学ぶアニメのつくり方～」が、6月20日から9月6日まで埼玉・SKIPシティで開催される。
会場では「SHIROBAKO」の原画や美術設定など、初公開のものを含む250点以上の資料を展示。6月20日から8月2日までの前期はTVアニメ、8月4日から9月6日までの後期は劇場版の資料に一部入替が行われる。またキャラクターにスポットを当てアニメの制作過程を解説するコーナーや、アフレコや彩色を体験できるアプリといった、アニメ作りを学べる内容も展開。スタッフやキャストからのメッセージ、フォトスポットなども用意される。入場料は大人520円、小中学生260円。詳細はSKIPシティの公式サイトで確認を。
映像ミュージアム企画展「SHIROBAKO展 ～SHIROBAKOで学ぶアニメのつくり方～」
会場：埼玉県 SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ 映像ミュージアム
会期：2020年6月20日（土） ～2020年9月6日（日） (前期：6月20日～8月2日 / 後期：8月4日～9月6日）
時間：9:30～17:00 （入場は16:30まで）
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
料金：大人520円 / 小中学生260円
(c)「SHIROBAKO」製作委員会 (c)2020 劇場版「SHIROBAKO」製作委員会