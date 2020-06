フロイドさん暴行死、世界各国で連帯する抗議デモ（写真ギャラリー）

米ミネソタ州でジョージ・フロイドさんが警察官の暴行で死亡した事件を受け、全米の各州では抗議デモが続いているが、アメリカ以外の国々でもデモが発生。ローリングストーン誌では世界各国で行なわれた抗議デモの様子を写真とともに紹介する。



スペイン・バルセロナ



6月1日、スペインのバルセロナにあるアメリカ領事館の外に抗議者が集まった。(Photo by Pau Barrena/AFP/Getty Images)



アイルランド・ダブリン



アイルランドのダブリンでは5万人以上がデモ行進し、米国大使館の前で集会を行なった。抗議者たちは、Black Lives Matterと連帯し、自国での人種差別への注意を喚起するためのプラカードを掲げた。「アメリカのように誰かが撃たれたり殺されたりするほど深刻ではないかもしれないが、同様の問題はこの国にもあり、それらは木々の中に隠れている」とある抗議者はアイリッシュ・タイムズ紙に語った。

(Photo by Niall Carson/PA Images/Getty Images)



スイス・チューリッヒ



6月1日、スイスのチューリッヒで行なわれた抗議デモ。

(Photo by Alexandra Wey/EPA-EFE/Shutterstock)



シリア・イドリブ



シリアのイドリブ州ビンニッシュ地区のアジズ・アスマル(36歳)はグラフィティアーティスト。壁にジョージ・フロイドの壁画を描いている。

(Photo by Izzeddin Idilbi/Anadolu Agency/Getty Images)



フランス・ボルドー



6月1日、フランスのボルドーで行なわれたジョージ・フロイド氏の殺害をめぐる抗議行動で、人々はひざまずく。

(Photo by Georges Gobet/AFP/Getty Images)



ギリシャ・アテネ



ギリシャ共産党の若者たちは、アテネの米国大使館の横で、ジョージ・フロイド氏の警察による殺害を巡って抗議している。

(Photo by Aris Messinis/AFP/Getty Images)



ケニア・ナイロビ



6月2日、ケニアで行なわれた警察の残虐行為に対する抗議行動でプラカードを手にするBlack Lives Matter運動の支援者。ナイロビの米国大使館前に集まった抗議者たち。

(Photo by Daniel Irungu/EPA-EFE/Shutterstock)



オランダ・アムステルダム



6月1日、オランダのアムステルダムで行なわれた、Black Lives Matter運動を支持する抗議行動。

(Photo by Peter Dejong/AP/Shutterstock)



フランス・パリ



抗議者たちは6月1日、パリの米国大使館の外でデモを行なっている間、「We are all George Floyd」と書かれたプラカードを持っていた。

(Photo by Bertrand Guay/AFP/Getty Images)



ドイツ・ベルリン



ベルリンのブランデンブルク門前でジョージ・フロイド氏を追悼する集会に参加する抗議者たち。抗議のプラカードには、アーマウド・アーベリー、サンドラ・ブランド、タミール・ライス、ブリオナ・テイラー、フレディ・グレイなど、近年警察の残虐行為や人種差別によって殺された他のアフリカ系アメリカ人の死について書かれている。

(Photo by Markus Schreiber/AP/Shutterstock)



【画像】フロイドさん暴行死、世界各国で繰り広げられた抗議デモ(写真22点)