隆慶一郎原作、麻生未央脚本による原哲夫「花の慶次 -雲のかなたに-」と、PCブラウザゲーム「戦国IXA」のコラボキャンペーンがスタートした。

本日6月3日から7月3日13時59分までの期間中は、前田慶次、伊達政宗、真田幸村、直江兼続といったマンガのキャラクターたちが武将カードとしてゲームに登場。またコラボ記念くじを3回引いたプレイヤーの中から抽選で1名に「花の慶次 -雲のかなたに-」の単行本全巻がプレゼントされる。第1巻は原のサイン入り。詳細は、キャンペーン公式サイトにて確認を。

(c)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証CGF-400 (c)2010-2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.