「Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆」が、6月5日0時よりABEMAおよびABEMAビデオで無料配信される。

「Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆」は、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」第1期の前日譚にあたる、エミリアとパックの出会いを描いた物語。OVA第1弾「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」に続く第2弾として、昨年11月より劇場上映された。このたびの無料配信では、ABEMAアニメ2チャンネルで6月5日0時から、18時30分から、21時15分からの3回オンエアされるほか、ABEMAビデオでも6月5日0時から6月18日23時59分まで無料視聴が可能。併せてTVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」第1期、「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」の無料配信や、エミリアのフィギュアが当たるプレゼントキャンペーンも行われる。詳細はABEMAの公式Twitterアカウントや番組ページで確認を。

なお「Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆」は、同じく6月5日にdアニメストアでも配信開始。その他の各種見放題サービス、都度課金制サービスでも6月12日以降に順次配信される予定だ。

ABEMA「Re:ゼロから始める異世界生活氷結の絆」無料配信

配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

配信日時：2020年6月5日（金）0:00～ / 18:30～ / 21:15～

ABEMAビデオ「Re:ゼロから始める異世界生活氷結の絆」無料配信

配信期間：2020年6月5日（金）0:00～18日（木）23:59

(c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 (c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会