avexの平成ヒットソングを集めた大ヒット配信コンピをCD化した『平成HITS avex』が発売

TRF、globe、Every Little Thing、浜崎あゆみ、倖田來未、AAAからピコ太郎まで、平成の時代に次々とヒットソングを連発してきたレコード会社“エイベックス”の平成ヒットソングを1枚のアルバムに収録したノンストップミックスCD『平成HITS avex』が6月3日(水)に発売された。



昨年、配信限定アルバムとしてリリースされたこの『平成HITS avex』は、配信リリース当初から好評の声がSNS等で相次いでいたが、今回多数のCD化要望の声を受け、実現されたもの。



収録曲には当時流行っていた映画やドラマ、アニメの主題歌、CMソングに起用されたものや、一世を風靡し、平成の時代を明るく彩った珠玉の楽曲達がノンストップで収録されている。配信限定アルバムとは異なる収録曲で構成され、ラインナップも変更されているため、それぞれで違う聴き方や楽しみ方を堪能できる内容となっている。



商品価格が全40曲収録で2,020円(税抜)と、リリース年に合わせた粋な価格設定で、気軽に手に取りやすくなっていることもポイントだ。



小さい頃、初めて買ったCDの曲や、青春時代の思い出の曲、カラオケの定番曲など、どの楽曲も誰もが一度は耳にしたことがあるものばかり。是非ともおうちでのひと時や、通勤時間のお供にぴったりなコンピレーションアルバム「平成HITS avex」を聴いて、懐かしい思い出を家族や友人、恋人とシェアしてみてはいかがだろうか。



『平成HITS avex』





▽『平成HITS avex』

発売日:6月3日(水)

価格:2,020円(税抜)

『平成HITS avex』特設サイト:https://avex.jp/heisei_hits_avex/



▽収録曲一覧

01.「survival dAnce ~no no cry more~」 / TRF

02.「DEPARTURES」 / globe

03.「Time goes by」 / Every Little Thing

04.「SEASONS」 / 浜崎あゆみ

05.「if...」 / DA PUMP

06.「come again」 / m-flo

07.「明日があるさ」 / Re:Japan

08.「Starry Heavens」 / day after tomorrow

09.「さくらんぼ」 / 大塚 愛

10.「心絵」 / ロードオブメジャー

11.「メリクリ」 / BoA

12.「月光花」 / Janne Da Arc

13.「恋のマイアヒ ~Dragostea Din Tei~」 / オゾン

14.「Around The World」 / MONKEY MAJIK

15.「Day by Day」 / MEGARYU

16.「恋のつぼみ」 / 倖田來未

17.「友達の詩」 / 中村 中

18.「home」 / 木山裕策

19.「HEAVENLY STAR」 / 元気ロケッツ

20.「アイのうた」 / 福井舞

21.「偶然の確率」 / GIRL NEXT DOOR

22.「ニホンノミカタ ―ネバダカラキマシタ―」 / 矢島美容室

23.「あしたの空」 / SPEED

24.「Garden feat. DJ KAORI, Diggy-MO’, クレンチ&ブリスタ」 / May.J

25.「TSUBOMI feat.九州男」 / lecca

26.「Sunshine Girl」 / moumoon

27.「Gift ~あなたはマドンナ~」 / 土岐麻子

28.「何かひとつ feat. JAY’ED & 若旦那」 / JAMOSA

29.「恋音と雨空」 / AAA

30.「千本桜」 / 和楽器バンド

31.「ようかい体操第一」 / Dream5

32.「にじいろ」 / 絢香

33.「コケティッシュ渋滞中」 / SKE48

34.「Slow & Easy」 / 平井 大

35.「進め、たまに逃げても」 / チャラン・ポ・ランタン

36.「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」 / ピコ太郎

37.「EXCITE」 / 三浦大知

38.「Paradise Has No Border」 / 東京スカパラダイスオーケストラ

39.「I need your love」 / Beverly

40.「まっしろ」/ ビッケブランカ