今年でデビュー40周年を迎えた佐野元春が、9月23日にベストアルバム「MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004」「THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020」の2作品を同時リリースする。
「MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004」には、エピックレーベル在籍中の24年間に発表された代表曲48曲を収録。キュレーションを佐野自身が手がけており、それぞれの時代の楽曲が一貫性をもって楽しめるよう編集されている。一方の「THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020」は、佐野元春＆THE COYOTE BANDの活動をまとめた作品。彼らがこれまでに発表した4枚のスタジオアルバム「COYOTE」「ZOOEY」「BLOOD MOON」「MANIJU」から厳選された楽曲や新曲「エンタテイメント！」など32曲が収められる。
佐野元春「MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004」収録曲
DISC 1：MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-1984
01. アンジェリーナ '99 mix version
02. ガラスのジェネレーション Additional recorded version
03. スターダスト・キッズ Additional recorded version
04. ダウンタウンボーイ '99 mix version
05. 情けない週末 Original version
06. モリスンは朝空港で '00 mix version
07. シュガータイム Radio edit version
08. ハッピーマン '99 mix version
09. 悲しきレイディオ '20 re-mix version
10. 彼女 Re-take 1991 version
11. サムディ Original version
12. ロックンロール・ナイト '99 mix version
13. グッドバイから始めよう Original version
14. コンプリケーション・シェイクダウン Radio edit version
15. トゥナイト Radio edit version
16. ニュー・エイジ Radio edit version
DISC 2：MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1985-1992
01. ヤングブラッズ Album mix version
02. シーズン・イン・ザ・サン - 夏草の誘い Alternate version
03. ジャスミンガール Original version
04. 誰かが君のドアを叩いている
05. Radio edit version
06. ジュジュ Original version
07. ワイルド・ハーツ -冒険者たち Original version
08. 新しい航海 The Heartland version
09. ナポレオンフィシュと泳ぐ日 Original version
10. Sweet 16 Radio edit version
11. レインボー・イン・マイ・ソウル '99 mix & radio edit version
12. 雪 - あぁ 世界は美しい Radio edit version
13. 約束の橋 Additional recorded version
14. 僕は大人になった Original version
15. クエスチョンズ Original version
16. ボヘミアン・グレーブヤード Original version
17. また明日 Original version
DISC 3：MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1993-2004
01. ザ・サークル Radio edit version
02. トゥモロウ '99 mix version
03. エンジェル Radio edit version
04. レインガール '99 mix version
05. 天国に続く芝生の丘 '00 mix version
06. ヤア！ソウルボーイ Original version
07. 経験の唄 Original version
08. 楽しい時 Original version
09. 君の魂 大事な魂 Alternate version
10. 彼女の隣人 Radio edit version
11. ヤング・フォーエバー Original version
12. ロックンロール・ハート Radio edit version
13. 風の手のひらの上 Radio edit version
13. 希望 Original version
14. 月夜を往け Original version
15. 太陽 Alternate version
佐野元春＆THE COYOTE BAND「THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020」収録曲
DISC 1
01. 君が気高い孤独なら（2020 mix & radio edit）
02. 境界線（2020 mix & radio edit）
03. バイザシー（2020 mix & radio edit）
04. エンタテイメント！
05. 天空バイク
06. 世界は慈悲を待っている
07. 東京スカイライン
08. La Vita e Bella
09. ポーラスタア
10. 悟りの涙
11. 紅い月
12. 黄金色の天使（2020 mix & radio edit）
13. 純恋
14. 禅ビート
15. コヨーテ、海へ
16. 優しい闇
DISC2
01. 星の下 路の上
02. 世界は誰の為に
03. 荒地の何処かで
04. ヒナギク月に照らされて（2020 mix & radio edit）
05. 夜空の果てまで
06. Us
07. 君と一緒でなけりゃ
08. 私の太陽
09. いつかの君
10. 虹をつかむ人（2020 mix & radio edit）
11. 詩人の恋
12. 誰かの神
13. キャビアとキャピタリズム
14. 朽ちたスズラン
15. 現実は見た目とは違う
16. 空港待合室
※「La Vita e Bella」の「e」はグレイヴアクセント付きが正式表記。