今年でデビュー40周年を迎えた佐野元春が、9月23日にベストアルバム「MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004」「THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020」の2作品を同時リリースする。

「MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004」には、エピックレーベル在籍中の24年間に発表された代表曲48曲を収録。キュレーションを佐野自身が手がけており、それぞれの時代の楽曲が一貫性をもって楽しめるよう編集されている。一方の「THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020」は、佐野元春＆THE COYOTE BANDの活動をまとめた作品。彼らがこれまでに発表した4枚のスタジオアルバム「COYOTE」「ZOOEY」「BLOOD MOON」「MANIJU」から厳選された楽曲や新曲「エンタテイメント！」など32曲が収められる。

佐野元春「MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004」収録曲

DISC 1：MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-1984

01. アンジェリーナ '99 mix version

02. ガラスのジェネレーション Additional recorded version

03. スターダスト・キッズ Additional recorded version

04. ダウンタウンボーイ '99 mix version

05. 情けない週末 Original version

06. モリスンは朝空港で '00 mix version

07. シュガータイム Radio edit version

08. ハッピーマン '99 mix version

09. 悲しきレイディオ '20 re-mix version

10. 彼女 Re-take 1991 version

11. サムディ Original version

12. ロックンロール・ナイト '99 mix version

13. グッドバイから始めよう Original version

14. コンプリケーション・シェイクダウン Radio edit version

15. トゥナイト Radio edit version

16. ニュー・エイジ Radio edit version

DISC 2：MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1985-1992

01. ヤングブラッズ Album mix version

02. シーズン・イン・ザ・サン - 夏草の誘い Alternate version

03. ジャスミンガール Original version

04. 誰かが君のドアを叩いている

05. Radio edit version

06. ジュジュ Original version

07. ワイルド・ハーツ -冒険者たち Original version

08. 新しい航海 The Heartland version

09. ナポレオンフィシュと泳ぐ日 Original version

10. Sweet 16 Radio edit version

11. レインボー・イン・マイ・ソウル '99 mix & radio edit version

12. 雪 - あぁ 世界は美しい Radio edit version

13. 約束の橋 Additional recorded version

14. 僕は大人になった Original version

15. クエスチョンズ Original version

16. ボヘミアン・グレーブヤード Original version

17. また明日 Original version

DISC 3：MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1993-2004

01. ザ・サークル Radio edit version

02. トゥモロウ '99 mix version

03. エンジェル Radio edit version

04. レインガール '99 mix version

05. 天国に続く芝生の丘 '00 mix version

06. ヤア！ソウルボーイ Original version

07. 経験の唄 Original version

08. 楽しい時 Original version

09. 君の魂 大事な魂 Alternate version

10. 彼女の隣人 Radio edit version

11. ヤング・フォーエバー Original version

12. ロックンロール・ハート Radio edit version

13. 風の手のひらの上 Radio edit version

13. 希望 Original version

14. 月夜を往け Original version

15. 太陽 Alternate version

佐野元春＆THE COYOTE BAND「THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020」収録曲

DISC 1

01. 君が気高い孤独なら（2020 mix & radio edit）

02. 境界線（2020 mix & radio edit）

03. バイザシー（2020 mix & radio edit）

04. エンタテイメント！

05. 天空バイク

06. 世界は慈悲を待っている

07. 東京スカイライン

08. La Vita e Bella

09. ポーラスタア

10. 悟りの涙

11. 紅い月

12. 黄金色の天使（2020 mix & radio edit）

13. 純恋

14. 禅ビート

15. コヨーテ、海へ

16. 優しい闇

DISC2

01. 星の下 路の上

02. 世界は誰の為に

03. 荒地の何処かで

04. ヒナギク月に照らされて（2020 mix & radio edit）

05. 夜空の果てまで

06. Us

07. 君と一緒でなけりゃ

08. 私の太陽

09. いつかの君

10. 虹をつかむ人（2020 mix & radio edit）

11. 詩人の恋

12. 誰かの神

13. キャビアとキャピタリズム

14. 朽ちたスズラン

15. 現実は見た目とは違う

16. 空港待合室

※「La Vita e Bella」の「e」はグレイヴアクセント付きが正式表記。