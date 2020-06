DeNAは3日、6月19日(金)の横浜スタジアムでの公式戦開催より、ファンが自宅で撮影した“応援歌を歌う動画”または、“応援歌を録音した音声”を募集し、横浜スタジアムで実際に応援する様子を再現、編集した「声援動画」を、試合中のメインスコアボードで映す企画「SHOW THE BLUE FROM HOME~おうちからエールを、“青く”染まるその時まで。~」第二弾を実施すると発表した。



また、あわせて6月3日(水)12時からファンが“応援歌を歌う動画”または、“応援歌を録音した音声”の募集を開始する。第一弾の「SHOW THE BLUE FROM HOME~おうちからエールを、“青く”染まるその時まで。~」では、ファンが自宅で応援する様子を撮影した写真をモザイクアートにして I☆YOKOHAMA ビッグフラッグを制作し、6月19日(金)より横浜スタジアムのライトスタンドへ掲出する。



募集する応援歌は全5パターンとなっており、試合場面に応じてメインスコアボードで使用する「声援動画」のパターンを変更し、選手たちへこれまでの

応援に近い形でファンの声援を届ける。



開幕を待ち望むファンの想いを声援動画に込め、再び満員で青く染まった横浜スタジアムとなる日まで、盛り上げていく。



「SHOW THE BLUE FROM HOME ~おうちからエールを、“青く”染まるその時まで。~」第二弾の概要

【募集応援歌】:「勝利の輝き」/「勇者の遺伝子」/「熱き星たちよ」/「All in one」/「YASUAKI JUMP」

※YASUAKI JUMP:Zombie Nation「Kernkraft 400」

【応募期間】:2020年6月3日(水)12時00分〜2020年6月12日(金)23時59分

【応募方法】:横浜DeNAベイスターズ公式LINEアカウントへ友だち追加をしていただき、トーク画面のメッセージとして動画または音声データを投稿

【放映場所】:横浜スタジアム メインスコアボード

【放映開始】:2020年6月19日(金)対広島東洋カープ 〜



(ニッポン放送ショウアップナイター)