興行通信社は6月1日、5月30、31日の映画観客動員ランキングを発表。前回に続き、新海誠監督の劇場版アニメ「天気の子」、女優の広瀬すずさん主演の「一度死んでみた」(浜崎慎治監督)、「パラサイト 半地下の家族」(ポン・ジュノ監督)が上位にランクインした。都市部を中心に休業が続いていた劇場も、6月1日をめどに再開する劇場が増え、それに合わせて新作の公開も次々発表され始めた。

「心霊喫茶『エクストラ』の秘密 The Real Exorcist」(小田正鏡監督)が3週連続で首位を獲得。新作として、5月29日公開の米アクション映画「ブラッドショット」(デビッド・S・F・ウィルソン監督)が5位に初登場した。 1位 心霊喫茶「エクストラ」の秘密 The Real Exorcist 2位 天気の子 3位 一度死んでみた 4位 パラサイト 半地下の家族 5位 ブラッドショット 6位 Fukushima 50 7位 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY 8位 君の名は。 9位 弥生、三月 君を愛した30年 10位 犬鳴村