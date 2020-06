豆柴の大群 ミユキエンジェルがオススメする「目覚めの1曲」

豆柴の大群がTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーの質問から、目覚ましに使っている音やオススメの曲を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」6月1日(月)放送分)【豆柴ちゃんたちは、起きる時に目覚ましは使ってますか? 自分は豆柴の大群の曲を、ランダムで目覚ましにしてます!(18歳男性)】ナオ・オブ・ナオ:ナオ・オブ・ナオはですね、めっちゃ危ない感じのさ、音あるのわかる?iPhoneにさ……?ハナエモンスター:え? ピピピピピ~ピピピピピ~?ナオ:ヴァ~ヴァ~!ミユキエンジェル:あ~、ヴァ~のほう?ハナエ:あるある! そっちか!!ナオ:毎朝、5分おきにアラームかけてて……それでも起きれなくて、いっつもアイカに起こしてもらう。アイカ・ザ・スパイ:ヤバイよね。目覚ましうるさくてね、うちが起きちゃうの。ハナエ:かわいそう。アイカ:そう、かわいそうなのスパイ。ナオ:ゴメンね! ゴメンね!アイカ:ホントに、スパイかわいそうなの(笑)。ナオ:いっつも起こしてくれてありがとう。アイカ:いーえ! 1回で起きてくださいね!!ナオ:はい。――目覚ましにオススメの曲を、ミユキエンジェルが紹介ミユキ:目覚ましでオススメの曲、ミユキあるよ?ナオ:え? なに?ミユキ:焚吐さんの「ハイパールーキー」! この曲はね、もう最初からアゲアゲなんだよ。だからね、すぐ起きれると思う。焚吐さんはね、言葉選びが最高でね……。ハナエ:作詞もしてるんだ!ミユキ:そう、シンガーソングライターなんだよ。ナオ:この「ハイパールーキー」の中で、お気に入りの歌詞とかってあるの?ミユキ:えっとね、『若気の至り 出来んのは今限り』っていう言葉が……。ハナエ:かっけえ!カエデフェニックス:うわ~すごいいいね!ミユキ:めちゃくちゃいい! ホントに大好き! 焚吐さんLOVE!!アイカ:朝からテンションあがるのいいよね。ミユキ:イイっすよ! というわけで、焚吐さんの「ハイパールーキー」がミユキのオススメ目覚ましソングだよ~。豆柴の大群が、6月2日(火)放送の「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。毎週月曜から木曜に2分半の放送時間でお届けしているところから、生放送教室に登場します。6月10日(水)発売のファーストアルバム『スタート』から、「豆柴の大群-お送りするのは人生劇場-」の世界初オンエアも! お楽しみに。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/