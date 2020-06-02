尾田栄一郎原作によるアニメ「ONE PIECE」の劇場版の一挙放送が、6月19日から20日にかけてWOWOWシネマで行われる。
ラインナップは第1作「ワンピース」から最新作で今回が初放送となる「ONE PIECE STAMPEDE」までの全14作で、放送は6月19日23時から。「ONE PIECE STAMPEDE」以外の作品はWOWOWメンバーズオンデマンドで同時配信される。なお6月7日にはWOWOWプライムで「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」の無料放送が行われる。
この一挙放送に併せて同時鑑賞会「みんなでワンピース」も実施。Twitterでハッシュタグ「#みんなでワンピース」「#週末はワンピースで宴だ～」を付けてツイートし、参加してみては。
WOWOWプライム「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」
配信日時：2020年6月7日（日）14:45～（無料放送）
WOWOWシネマ 劇場版「ONE PIECE」一挙放送スケジュール「ワンピース」
配信日時：2020年6月19日（金）23:00～「ワンピース ねじまき島の冒険」
配信日時：2020年6月20日（土）0:00～「ワンピース 珍獣島のチョッパー王国」
配信日時：2020年6月20日（土）1:00～「ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険」
配信日時：2020年6月20日（土）2:00～「ワンピース 呪われた聖剣」
配信日時：2020年6月20日（土）3:45～「ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島」
配信日時：2020年6月20日（土）5:30～「ワンピース THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵」
配信日時：2020年6月20日（土）7:15～「ワンピース エピソード オブ アラバスタ 砂漠の王女と海賊たち」
配信日時：2020年6月20日（土）9:30～「ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜」
配信日時：2020年6月20日（土）11:15～「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」
配信日時：2020年6月20日（土）13:15～「ONE PIECE 麦わらチェイス」
配信日時：2020年6月20日（土）15:15～「ONE PIECE FILM Z」
配信日時：2020年6月20日（土）16:00～「ONE PIECE FILM GOLD」
配信日時：2020年6月20日（土）17:55～「ONE PIECE STAMPEDE」
配信日時：2020年6月20日（土）20:00～
(c)尾田栄一郎 / 2019「ワンピース」製作委員会