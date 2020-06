セリエAは1日、延期されていた第25節と第27~35節の日程とキックオフ時間を発表した。

ヨーロッパでも最大規模のパンデミックに見舞われたイタリアだが、先月28日にイタリアサッカー連盟(FIGC)が6月20日からのリーグ戦を再開することを発表していた。

20日には延期されていた第25節の2試合が行われ、日本代表DF吉田麻也のサンプドリアはインテルと相まみえる。また、22日以降に行われる第27節では日本代表DF冨安健洋が所属するボローニャは首位を走るユヴェントスと対戦する。

セリエAの再開後の日程は以下のとおりである(キックオフ時間は現地時間)。

■第25節

▼6月20日

19:30 トリノ vs パルマ

21:45 ヴェローナ vs カリアリ

▼6月21日

19:30 アタランタ vs サッスオーロ

21:45 インテル vs サンプドリア

■第27節

▼6月22日

19:30 レッチェ vs ミラン

19:30 フィオレンティーナ vs ブレシア

21:45 ボローニャ vs ユヴェントス

▼6月23日

19:30 ヴェローナ vs ナポリ

19:30 SPAL vs カリアリ

21:45 ジェノア vs パルマ

21:45 トリノ vs ウディネーゼ

▼6月24日

19:30 インテル vs サッスオーロ

21:45 アタランタ vs ラツィオ

21:45 ローマ vs サンプドリア

■第28節

▼6月26日

21:45 ユヴェントス vs レッチェ

▼6月27日

17:15 ブレシア vs ジェノア

19:30 カリアリ vs トリノ

21:45 ラツィオ vs フィオレンティーナ

▼6月28日

17:15 ミラン vs ローマ

19:30 ナポリ vs SPAL

19:30 サンプドリア vs ボローニャ

19:30 サッスオーロ vs ヴェローナ

19:30 ウディネーゼ vs アタランタ

21:45 パルマ vs インテル

■第29節

▼6月30日

19:30 トリノ vs ラツィオ

21:45 ジェノア vs ユヴェントス

▼7月1日

19:30 ボローニャ vs カリアリ

19:30 インテル vs ブレシア

21:45 フィオレンティーナ vs サッスオーロ

21:45 ヴェローナ vs パルマ

21:45 レッチェ vs サンプドリア

21:45 SPAL vs ミラン

▼7月2日

19:30 アタランタ vs ナポリ

21:45 ローマ vs ウディネーゼ

■第30節

▼7月4日

17:15 ユヴェントス vs トリノ

19:30 サッスオーロ vs レッチェ

21:45 ラツィオ vs ミラン

▼7月5日

17:15 インテル vs ボローニャ

19:30 ブレシア vs ヴェローナ

19:30 カリアリ vs アタランタ

19:30 パルマ vs フィオレンティーナ

19:30 サンプドリア vs SPAL

19:30 ウディネーゼ vs ジェノア

21:45 ナポリ vs ローマ

■第31節

▼7月7日

19:30 レッチェ vs ラツィオ

21:45 ミラン vs ユヴェントス

▼7月8日

19:30 フィオレンティーナ vs カリアリ

19:30 ジェノア vs ナポリ

21:45 アタランタ vs サンプドリア

21:45 ボローニャ vs サッスオーロ

21:45 ローマ vs パルマ

21:45 トリノ vs ブレシア

▼7月9日

19:30 SPAL vs ウディネーゼ

21:45 ヴェローナ vs インテル

■第32節

▼7月11日

17:15 ラツィオ vs サッスオーロ

19:30 ブレシア vs ローマ

21:45 ユヴェントス vs アタランタ

▼7月12日

17:15 ジェノア vs SPAL

19:30 カリアリ vs レッチェ

19:30 フィオレンティーナ vs ヴェローナ

19:30 パルマ vs ボローニャ

19:30 ウディネーゼ vs サンプドリア

21:45 ナポリ vs ミラン

21:45 インテル vs トリノ

■第33節

▼7月14日

21:45 アタランタ vs ブレシア

▼7月15日

19:30 ボローニャ vs ナポリ

19:30 ミラン vs パルマ

19:30 サンプドリア vs カリアリ

21:45 レッチェ vs フィオレンティーナ

21:45 ローマ vs ヴェローナ

21:45 サッスオーロ vs ユヴェントス

21:45 ウディネーゼ vs ラツィオ

▼7月16日

19:30 トリノ vs ジェノア

21:45 SPAL vs インテル

■第34節

▼7月18日

17:15 ヴェローナ vs アタランタ

19:30 カリアリ vs サッスオーロ

21:45 ミラン vs ボローニャ

▼7月19日

17:15 パルマ vs サンプドリア

19:30 ブレシア vs SPAL

19:30 フィオレンティーナ vs トリノ

19:30 ジェノア vs レッチェ

19:30 ナポリ vs ウディネーゼ

21:45 ローマ vs インテル

▼7月20日

21:45 ユヴェントス vs ラツィオ

■第35節

▼7月21日

19:30 アタランタ vs ボローニャ

21:45 サッスオーロ vs ミラン

▼7月22日

19:30 パルマ vs ナポリ

21:45 インテル vs フィオレンティーナ

21:45 レッチェ vs ブレシア

21:45 サンプドリア vs ジェノア

21:45 SPAL vs ローマ

21:45 トリノ vs ヴェローナ

▼7月23日

19:30 ウディネーゼ vs ユヴェントス

21:45 ラツィオ vs カリアリ