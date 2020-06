6月16日(火)より21日(日)にかけてジャニーズ事務所による企画「Johnny's World Happy LIVE with YOU」が有料映像配信サービス「Johnny's net オンライン」で配信される。

ジャニーズ事務所による新型コロナウイルス感染拡大を受けての社会貢献プロジェクト「Johnny's Smile Up! Project」の一環として行われるこの企画。出演者にはKinKi Kids、V6、嵐、KAT-TUN、NEWS、関ジャニ∞、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、ジャニーズJr.のTravis Japan、HiHi Jets、美 少年、少年忍者、7 MEN 侍、宇宙Sixがラインナップされている。ジャニーズファミリークラブ限定1day視聴券は税込2500円で、一般オンライン1day視聴券は税込3000円。収益は「Johnny's Smile Up! Project」を通じて、医療従事者向けの支援活動に役立つようにするとのこと。

Johnny's net オンライン「Johnny’s World Happy LIVE with YOU」

2020年6月16日(火)~6月21日(日)

<出演者>

KinKi Kids / V6 / 嵐 / KAT-TUN / NEWS / 関ジャニ∞ / Hey! Say! JUMP / Kis-My-Ft2 / Sexy Zone / A.B.C-Z / ジャニーズWEST / King & Prince / SixTONES / Snow Man / Travis Japan / HiHi Jets / 美 少年 / 少年忍者 / 7 MEN 侍 / 宇宙Six / and more

※記事初出時、一部グループ名に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。