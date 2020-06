◆ 7月23日までの日程発表



日本野球機構(NPB)は1日、6月19日に開幕するプロ野球・2020シーズンの公式戦日程を発表。今回はセ・リーグが7月23日(木)まで、パ・リーグは7月19日(日)までの“一部公開”となっていて、未発表の部分は後日改めて発表されることになっている。





セ・リーグは開幕カードも当初の予定から変更に。巨人は本拠地・東京ドームで阪神との3連戦からシーズンをスタートすることになった。



また、移動リスクの軽減のため、開幕後はしばらく関東を中心とした日程が続き、7月7日から関西方面へと遠征。



7月10日(金)から12日(日)にかけて行われるvs.ヤクルト(ほっと神戸)については、巨人の主催試合となっている。





◆ 巨人・試合日程



▼ 6月19日(金)~21日(日)

vs. 阪神(東京ドーム/18時・14時・13時)



▼ 6月23日(火)~25日(木)

vs. 広島(東京ドーム/すべて18時)



▼ 6月26日(金)~6月28日(日)

vs. ヤクルト(神宮/18時・14時・13時)



▼ 6月30日(火)~7月2日(木)

vs. DeNA(東京ドーム/すべて18時)



▼ 7月3日(金)~7月5日(日)

vs. 中日(東京ドーム/18時・14時・14時)



▼ 7月7日(火)~7月9日(木)

vs. 阪神(甲子園/すべて18時)



▼ 7月10日(金)~7月12日(日)

vs. ヤクルト(ほっと神戸/18時・18時・13時)

※主催試合



▼ 7月14日(火)~7月16日(木)

vs. 広島(マツダ/すべて18時)



▼ 7月17日(金)~7月19日(日)

vs. DeNA(横浜/すべて18時)



▼ 7月21日(火)~7月23日(木)

vs. 中日(ナゴヤドーム/18時・18時・14時)