◆ 7月19日までの日程発表



日本野球機構(NPB)は1日、6月19日に開幕するプロ野球・2020シーズンの公式戦日程を発表。今回はセ・リーグが7月23日(木)まで、パ・リーグは7月19日(日)までの“一部公開”となっていて、未発表の部分は後日改めて発表されることになっている。





三木肇新監督の下、上位進出を目指す楽天は大阪の地から2020シーズンをスタート。京セラドーム大阪でオリックスと開幕カードを戦い、その後はホームに戻って日本ハム・ロッテと計12試合を行う流れになっている。



7月7日からは福岡への遠征に出て、7月14日からは再び地元に戻って西武と6連戦。上位進出へスタートダッシュを決めることができるか、新指揮官の采配にも大きな注目が集まる。





◆ 楽天・試合日程



▼ 6月19日(金)~21日(日)

vs. オリックス(京セラD大阪/開幕戦18時・土曜14時・日曜13時)



▼ 6月23日(火)~28日(日)

vs. 日本ハム(楽天生命パーク/平日18時・土曜14時・日曜13時)



▼ 6月30日(火)~7月5日(日)

vs. ロッテ(楽天生命パーク/平日18時・土曜14時・日曜13時)



▼ 7月7日(火)~7月12日(日)

vs. ソフトバンク(PayPayドーム/平日18時・土曜18時・日曜14時)



▼ 7月14日(火)~7月19日(日)

vs. 西武(楽天生命パーク/平日18時・土曜14時・日曜13時)