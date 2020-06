◆ 7月19日までの日程発表



日本野球機構(NPB)は1日、6月19日に開幕するプロ野球・2020シーズンの公式戦日程を発表。今回はセ・リーグが7月23日(木)まで、パ・リーグは7月19日(日)までの“一部公開”となっていて、未発表の部分は後日改めて発表されることになっている。





リーグ5位からの逆襲を狙う日本ハムは、当初の予定通り敵地・メットライフドームで西武と開幕3連戦。その後は仙台での楽天との6連戦を経て、6月30日に“ホーム開幕”を迎える。



その後は大阪への遠征を挟み、7月14日からは再び本拠地へ。なお、7月17日(金)と18日(土)に予定されていた東京ドーム開催は中止となり、いずれも札幌ドームでの開催に変更されている。



その後についての正式な発表はないものの、球団公式HPには「今シーズンの主催試合はすべて札幌ドームで行う予定です」というお知らせが掲載されており、東京ドーム開催や地方での開催などはすべて変更となりそうだ。





◆ 日本ハム・試合日程



▼ 6月19日(金)~21日(日)

vs. 西武(メットライフ/開幕戦18時・土日は14時)



▼ 6月23日(火)~28日(日)

vs. 楽天(楽天生命パーク/平日18時・土曜14時・日曜13時)



▼ 6月30日(火)~7月5日(日)

vs. ソフトバンク(札幌ドーム/平日18時・土曜14時・日曜13時)



▼ 7月7日(火)~7月12日(日)

vs. オリックス(京セラD大阪/平日18時・土曜14時・日曜13時)



▼ 7月14日(火)~7月19日(日)

vs. ロッテ(札幌ドーム/平日18時・土日は14時)