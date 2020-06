◆ 7月19日までの日程発表



日本野球機構(NPB)は1日、6月19日に開幕するプロ野球・2020シーズンの公式戦日程を発表。今回はセ・リーグが7月23日(木)まで、パ・リーグは7月19日(日)までの“一部公開”となっていて、未発表の部分は後日改めて発表されることになっている。





パ・リーグ王者の西武は、当初の予定通り本拠地・メットライフドームで日本ハムと開幕カードを戦う。



その後は、本拠地に留まってソフトバンクと6連戦。ここ2年、クライマックスシリーズで苦杯をなめている宿敵との激突には大きな注目が集まりそうだ。





続いて、オリックスと6連戦を戦った後、7月7日からは遠征へ。ZOZOマリンでロッテとの6連戦に挑み、そこから北上して楽天と6連戦。このように、パ・リーグは「6連戦」がベースの戦いとなるため、ローテーションの全投手とひと通り対戦する形が予想される。



チームを率いる辻発彦監督も、「6連戦で大変なところもありますし、戦っていくうえで難しさがあると思います」と“新しい戦い方”について言及しつつ、「ただ、やるしかない。1試合1試合、一戦必勝でやっていきます」と意気込み。



つづけて、「初めのうちはしばらくメットライフドームでできますが、やっぱりお客さんがいないと寂しい。ファンの方もテレビなどでのご観戦になるでしょうが、気兼ねなく思いっきり野球を楽しめることを楽しみにしてほしいですね。我々も早く満員のメットライフドームで試合をしたいと思っていますよ!」と、ファンにメッセージを送った。





◆ 西武・試合日程



▼ 6月19日(金)~21日(日)

vs. 日本ハム(メットライフ/開幕戦18時・土日は14時)



▼ 6月23日(火)~28日(日)

vs. ソフトバンク(メットライフ/平日18時・土曜14時・日曜13時)



▼ 6月30日(火)~7月5日(日)

vs. オリックス(メットライフ/すべて18時)



▼ 7月7日(火)~7月12日(日)

vs. ロッテ(ZOZOマリン/平日18時・土日は14時)



▼ 7月14日(火)~7月19日(日)

vs. 楽天(楽天生命パーク/平日18時・土曜14時・日曜13時)