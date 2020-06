◆ 7月19日までの日程発表



日本野球機構(NPB)は1日、6月19日に開幕するプロ野球・2020シーズンの公式戦日程を発表。今回はセ・リーグが7月23日(木)まで、パ・リーグは7月19日(日)までの“一部公開”となっていて、未発表の部分は後日改めて発表されることになっている。





日本シリーズ3連覇中のソフトバンクは、当初の予定通り本拠地・PayPayドームでロッテと開幕カードを戦う。昨季は8勝17敗と苦しめられた相手になるが、ここで苦手意識を払しょくすることができるか。



その後は関東へと移り、敵地で西武と6連戦。そこから北海道に渡って日本ハムとの6連戦を戦った後、7月7日からはホームゲームに。



なお、当初は7月7日にサンマリンスタジアム宮崎、7月9日に北九州市民球場での主催試合が組まれていたが、今回の日程再編に伴い、いずれもPayPayドームでの開催に変更となっている。





◆ ソフトバンク・試合日程



▼ 6月19日(金)~21日(日)

vs. ロッテ(PayPayドーム/開幕戦18時・土日は14時)



▼ 6月23日(火)~28日(日)

vs. 西武(メットライフ/平日18時・土曜14時・日曜13時)



▼ 6月30日(火)~7月5日(日)

vs. 日本ハム(札幌ドーム/平日18時・土曜14時・日曜13時)



▼ 7月7日(火)~7月12日(日)

vs. 楽天(PayPayドーム/平日18時・土曜18時・日曜14時)



▼ 7月14日(火)~7月19日(日)

vs. オリックス(京セラD大阪/平日18時・土曜18時・日曜13時)