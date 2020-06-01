2020年12球団シーズン開幕延期後の開幕投手は…プロ野球セ・パ両リーグ開幕…

セ・リーグ
▼読売ジャイアンツ－阪神タイガース（東京ドーム・18時開始）
開幕投手
巨人：菅野智之（公表報道、3年連続6回目）
阪神：西勇輝（公表報道、オリックス時代から2年ぶり2回目）
▼東京ヤクルトスワローズ－中日ドラゴンズ（神宮球場・18時開始）
開幕投手
ヤクルト：石川雅規（公表報道、3年ぶり9回目）
中日：大野雄大（公表報道、3年ぶり3回目）
▼横浜DeNAベイスターズ－広島東洋カープ（横浜スタジアム・18時開始）
開幕投手
DeNA： 今永昇太（公表報道、2年連続2回目）
広島：大瀬良大地（公表報道、2年連続2回目）
パ・リーグ
▼オリックス・バファローズ－東北楽天ゴールデンイーグルス（京セラドーム大阪・18時開始）
開幕投手
楽天：
オリックス：
▼埼玉西武ライオンズ－北海道日本ハムファイターズ（メットライフ・18時開始）
開幕投手
西武：
日本ハム：
▼福岡ソフトバンクホークス－千葉ロッテマリーンズ（PayPayドーム・18時開始）
開幕投手
ソフトバンク：東浜巨（公表報道、初）
ロッテ：石川歩（公表報道、2年連続2回目）
セ・リーグ
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