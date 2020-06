B'zのライブ映像全23作品のダイジェスト映像がYouTubeで公開された。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための“STAY HOME”期間中、B'zは「B'z LIVE-GYM -At Your Home-」と題し、自宅で楽しめるコンテンツの1つとして歴代のライブ映像全23作品をYouTubeで公開。昨日5月31日で公開期間が終了したことに伴い、1990年に発売された初のミュージックビデオ集「FILM RISKY」から、昨年行われた全国ツアーの模様を収録したライブ映像作品「B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-」までを1本にまとめたダイジェストがアップロードされることになった。