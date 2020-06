6月3日から放送開始となる地上波版『カワイク大爛闘!バトルロアイドル』(日本テレビ系、毎週水曜24:59~/※2月収録の再編集&一部新撮)のオリジナル番組が、毎週地上波放送直後にHuluで配信される。



ポップカルチャーイベント「@JAM」にゆかりのある26時のマスカレイド、虹のコンキスタドール、Task have Funなど2020年度注目のアイドルたちが、ネコ自慢対決をしたり、ツインテール早ときに挑戦したり、おウチでの新ルーティーン=アイドルーティーンを披露しあったり、カワイク対決する姿を公開する。



地上波版『バトルロアイドル』では、天晴れ!原宿が新曲を公開するなど、大注目の展開! そして、26時のマスカレイドの来栖りんが番組ナレーターを務め番組を盛り上げる。



■Task have Fun・白岡今日花がみたい! ツインテール早ときバトルロアイドル

「手を使わずツインテール早とき」に人気アイドルらがおウチで大挑戦! 貴重なツインテール姿も! 勝つのは? アイドル大好きアイドルTask have Fun・白岡も興奮!



■猫のかわいさがわかってなさそうな来栖に見せたい! 愛猫バトルロアイドル

ウサギを飼っている26時のマスカレイド・来栖。ウサギはもちろんかわいいけど、猫のかわいさをわかってほしい! そこで、虹のコンキスタドール・的場華鈴、Task have Fun・熊澤風花&里仲菜月、26時のマスカレイド・森みはるらが自宅の猫とたわむれる様子を報告! 来栖の反応は?



■26時のマスカレイド・来栖が見たい! みんなのアイドルーティーン

みんなは家でどんなことを最近のルーティーンにしてる? sora tob sakana・神崎風花はおうちでウクレレ練習! 26時のマスカレイド・吉井美優は家でランニングマシン! 天晴れ!原宿・朝比奈れいはトマトに毎日話しかける! など



【作品概要】

番組名:『カワイク大爛闘!バトルロアイドル』Huluオリジナル番組

配信日:2020年6月4日(木)から配信 毎週木曜日追加配信 全4話

出演者:天晴れ!原宿、sora tob sakana、Task have Fun、虹のコンキスタドール、26時のマスカレイド、はちみつロケット、真っ白なキャンバス(50音順)

ナレーター:来栖りん(26時のマスカレイド)