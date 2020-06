山本彩、初アナログ盤よりMUROとtofubeatsが手掛けたリミックス配信

山本彩が8月26日にリリースするアナログ盤から、収録曲2曲が6月12日に各音楽配信サービスにて先行配信されることが決定した。



今回配信されるのは、tofubeatsが手掛けた「stay free - tofubeats Remix -」と、「adidas #PLAYCASUAL」キャンペーンの為にMURO氏がRemixを制作した「feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES) - MUROs KG Remix -」。「feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES) - MUROs KG Remix -」は、6月2日放送のJ-WAVE『STEP ONE』の番組内にて「本人コメントと共に初解禁もされる予定。



・MUROコメント

今回お話しを頂き、CMにも使われるとのことでしたので、華やかで煌めきを感じるようなリミックスにさせてもらいました。

7インチも出るということなので、ぜひ現場でも使っていただけたらと思います。



・tofubeatsコメント

今回は山本彩さんのリミックス、しかもMUROさんとA/B面の収録ということなので、原曲の感じをさらにクラブユースに、かつシンプルな仕上がりにできたらいいなと思い制作しました。制作時ハマってたアフロビートの感じを取り入れた一品です。是非楽しんでいただければ嬉しいです。





<商品情報>







山本彩

『feel the night feat. Kai Takahashi(LUCKY TAPES)』



発売日:2020年8月26日(水)

形態:7inch、2枚組※45RPM



=収録曲=

[1枚目]

SIDE A:feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES) - ORIGINAL MIX -

SIDE B:stay free - ORIGINAL MIX -

[2枚目]

SIDE A:feel the night feat. Kai Takahashi (LUCKY TAPES) - MUROs KG Remix -

SIDE B:stay free - tofubeats Remix -



山本彩 公式HP:http://yamamotosayaka.jp/