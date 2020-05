神宮寺勇太・高橋海人(King & Prince)、千葉雄大など“男前”な豪華ゲストたちが、6月1日放送の『有吉ゼミ』(日本テレビ系、毎週月曜19:00~)に出演する。



同番組は、有吉弘行が教授、水卜麻美アナが秘書を務める知的エンターテインメントバラエティ。同日はゼミ生として、坂上忍、博多華丸・大吉、矢作兼、ギャル曽根、あばれる君が出演する。



この日のテーマは、「超激辛チャレンジグルメ!男前炎の5番勝負」。「CHEMISTRY(川畑要・堂珍嘉邦) VS 超激辛マグマ石焼き刀削麺」「沢村一樹 VS 灼熱のトムヤムヌードル」「千葉雄大 VS 爆辛マグマ煮込みうどん」「KAT-TUN上田竜也&ジャニーズWEST重岡大毅 VS 地獄谷麻婆チャーハン」「King & Prince神宮寺勇太・高橋海人 VS 奈落のレッドスープカレー」など、男前なメンバーたち、そして、激辛キングのゴルゴ松本&Mr.激辛のあばれる君が激辛料理に挑む!