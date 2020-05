サンリオキャラの2段式収納BOXが『トレバ』に登場♪ 第1弾は『キキ&ララ』

サイバーステップは、1500万ダウンロードを突破した オンラインなのに現実(リアル)にクレーンゲームが遊べちゃう⁉︎ 見て楽しい遊んで楽しいクレーンゲームアプリ『トレバ』にて、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」「ハローキティ」「マイメロディ」がデザインされた「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ 2段式収納ボックス」が、第3弾にわたって3種類登場することを発表。

2020年6月1日(月)15:00より、第1弾「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ 2段式収納ボックス リトルツインスターズ レトロポップ」が登場する。



『トレバ』は、インターネットを通して遠隔操作を行い、いつでもどこでも本物のクレーンゲームが遊べるサービス。パソコン、スマートフォンアプリ、Amazon Fire TV、Nintendo Switch™で楽しむことができる。

人気キャラクターのぬいぐるみやフィギュアなどの定番アイテムから、日用雑貨やユニークなおもちゃなど、豊富なラインナップを取り揃えている。



今回は2020年6月1日(月)15:00より、「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ 2段式収納ボックス リトルツインスターズ レトロポップ」(約28cm×約58cm)が登場!



本プライズは、レトロポップな色味が特徴的な「リトルツインスターズ」がデザインされており、見せる収納にも最適! インテリアとしても映えるとってもチャーミングなアイテムに仕上がっている。



衣類や、タオル、子どものおもちゃなど、この「リトルツインスターズ」収納ボックスで楽しく整理整頓しよう♪



(C)2020 CyberStep, Inc. All Rights Reserved. (C)1976, 2020 SANRIO CO., LTD.