8月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにてライブイベント「CRUSH OF MODE -ENDLESS SUMMER'20-」が開催される。

ヴィジュアルシーンの夏の恒例行事であるサーキットイベント「CRUSH OF MODE」。今年は7月と8月に東名阪のライブハウスを舞台にした「CRUSH OF MODE -HYPER HOT SUMMER-2020」が行われることがすでに決定しているが、さらにその集大成としてKT Zepp Yokohama公演も開催されることになった。このイベントには筋肉少女帯、ゴールデンボンバー、cali≠gari、メトロノーム、NoGoDの5組が出演。会場に観客を入れての通常通りのライブになるか、無観客での有料配信ライブになるかはまだ未定とのこと。

ART POP ENTERTAINMENT PRESENTS CRUSH OF MODE -ENDLESS SUMMER'20-

2020年8月30日(日)神奈川県 KT Zepp Yokohama

<出演者>

筋肉少女帯 / cali≠gari / メトロノーム / ゴールデンボンバー / NoGoD

ART POP ENTERTAINMENT PRESENTS CRUSH OF MODE -HYPER HOT SUMMER-2020

2020年7月24日(金・祝)東京都 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / TSUTAYA O-WEST / clubasia

<出演者>

渋谷duo MUSIC EXCHANGE

NoGoD / UCHUSENTAI:NOIZ / Kra / HOLLOWGRAM / RIU / 怪人二十面奏 / 天照 / The Benjamin



TSUTAYA O-WEST

えんそく / Jin-Machine / heidi. / ホタル / Leetspeak monsters / ロマン急行 / マツタケワークス / THE NOSTRADAMNZ / ギャロ



TSUTAYA O-WESTサブステージ

絶リン☆ハグキ / フルーチェ / midoriningen / and more



clubasia

ADAPTER。/ Sharaku Kobayashi / Dacco / Cosmo-Shiki / ピノキヲ / TЯicKY / umbrella / JADE FOREST COMPANY / マチルダ / アイノリ・テクノーズ

2020年8月22日(土)大阪府 BIGCAT / SUNHALL / LIVE HOUSE Pangea

<出演者>

BIGCAT

メトロノーム / NoGoD / deadman / UCHUSENTAI:NOIZ / LIPHLICH / heidi. / 天照



SUNHALL

えんそく / Jin-Machine / 怪人二十面奏 / Leetspeak monsters / The Benjamin / ロマン急行 /ギャロ



LIVE HOUSE Pangea

マツタケワークス / THE NOSTRADAMNZ / マチルダ / Cosmo-Shiki / ピノキヲ / TЯicKY / フルーチェ

2020年8月23日(日)愛知県 ElectricLadyLand / ell.FITS ALL / ell.SIZE

<出演者>

ElectricLadyLand

NoGoD / deadman / UCHUSENTAI:NOIZ / LIPHLICH / 怪人二十面奏 / DARRELL



ell.FITS ALL

えんそく / Jin-Machine / Leetspeak monsters / heidi. / 天照 / ギャロ



ell.SIZE

マツタケワークス / ロマン急行 / マチルダ / The Benjamin / Cosmo-Shiki / ピノキヲ / TЯicKY