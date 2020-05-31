8月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにてライブイベント「CRUSH OF MODE -ENDLESS SUMMER'20-」が開催される。
ヴィジュアルシーンの夏の恒例行事であるサーキットイベント「CRUSH OF MODE」。今年は7月と8月に東名阪のライブハウスを舞台にした「CRUSH OF MODE -HYPER HOT SUMMER-2020」が行われることがすでに決定しているが、さらにその集大成としてKT Zepp Yokohama公演も開催されることになった。このイベントには筋肉少女帯、ゴールデンボンバー、cali≠gari、メトロノーム、NoGoDの5組が出演。会場に観客を入れての通常通りのライブになるか、無観客での有料配信ライブになるかはまだ未定とのこと。
ART POP ENTERTAINMENT PRESENTS CRUSH OF MODE -ENDLESS SUMMER'20-
2020年8月30日（日）神奈川県 KT Zepp Yokohama
＜出演者＞
筋肉少女帯 / cali≠gari / メトロノーム / ゴールデンボンバー / NoGoD
ART POP ENTERTAINMENT PRESENTS CRUSH OF MODE -HYPER HOT SUMMER-2020
2020年7月24日（金・祝）東京都 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / TSUTAYA O-WEST / clubasia
＜出演者＞
渋谷duo MUSIC EXCHANGE
NoGoD / UCHUSENTAI:NOIZ / Kra / HOLLOWGRAM / RIU / 怪人二十面奏 / 天照 / The Benjamin
TSUTAYA O-WEST
えんそく / Jin-Machine / heidi. / ホタル / Leetspeak monsters / ロマン急行 / マツタケワークス / THE NOSTRADAMNZ / ギャロ
TSUTAYA O-WESTサブステージ
絶リン☆ハグキ / フルーチェ / midoriningen / and more
clubasia
ADAPTER。/ Sharaku Kobayashi / Dacco / Cosmo-Shiki / ピノキヲ / TЯicKY / umbrella / JADE FOREST COMPANY / マチルダ / アイノリ・テクノーズ
2020年8月22日（土）大阪府 BIGCAT / SUNHALL / LIVE HOUSE Pangea
＜出演者＞
BIGCAT
メトロノーム / NoGoD / deadman / UCHUSENTAI:NOIZ / LIPHLICH / heidi. / 天照
SUNHALL
えんそく / Jin-Machine / 怪人二十面奏 / Leetspeak monsters / The Benjamin / ロマン急行 /ギャロ
LIVE HOUSE Pangea
マツタケワークス / THE NOSTRADAMNZ / マチルダ / Cosmo-Shiki / ピノキヲ / TЯicKY / フルーチェ
2020年8月23日（日）愛知県 ElectricLadyLand / ell.FITS ALL / ell.SIZE
＜出演者＞
ElectricLadyLand
NoGoD / deadman / UCHUSENTAI:NOIZ / LIPHLICH / 怪人二十面奏 / DARRELL
ell.FITS ALL
えんそく / Jin-Machine / Leetspeak monsters / heidi. / 天照 / ギャロ
ell.SIZE
マツタケワークス / ロマン急行 / マチルダ / The Benjamin / Cosmo-Shiki / ピノキヲ / TЯicKY