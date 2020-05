二刀流の復活が目前に迫っているようだ。ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手が30日(日本時間31日)、自身の公式インスタグラムを更新。マウンドから投げ込む様子をファンに届けた。



大谷は2018年にMLBデビューすると、投手として4勝、打者として22本塁打を放つなど二刀流の大活躍で新人王を獲得。しかし、右ひじの故障からトミー・ジョン手術を余儀なくされ、昨年度は打者に専念した。



長期にわたって取り組んできたリハビリが実り、マウンドからの投球をできるまでになった今季。投打で万全な姿を見られると期待が高まったが、新型コロナウイルス感染症の影響で開幕が延期となった。



退屈したファンを沸かせたのは2日前、大谷が公式インスタグラムを開設した。これまで、ネット上で個人的な発信をしてこなかった大谷だが、わずか2日間で25万人を超えるフォロワーを獲得している。



そして30日(同31日)に投稿した動画は、マウンドからの投球練習の様子だ。豪快なフォームから投げ込む姿は躍動感たっぷりで、キャッチボールを再開した時期とは別人のようだ。この姿を公式戦で早くみたい、という想いを多くのファンが抱えていることだろう。









【動画】大谷がマウンドからの剛速球を披露!

大谷翔平投手の公式インスタグラムより



A post shared by (@shoheiohtani) on May 30, 2020 at 4:48pm PDT