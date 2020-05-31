バンダイスピリッツのホビー事業部が、5月25～29日に5日連続で新商品を発表する「HOBBY NEXT PHASE WEEK」を実施した。人気アニメ「ガンダム」シリーズのプラモデルとして、RX-78-2 ガンダムのプラモデル「ENTRY GRADE（エントリーグレード） 1／144 RX-78-2 ガンダム」（770円、9月発売）を発表した。「ENTRY GRADE」は工具不要で簡単に組み立てられる入門者向けのシリーズで、キャッチコピーは「次世代のファーストガンプラ」。

「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」に登場するウイングガンダムゼロ EWのプラモデル「MG 1／100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka」（6050円、11月発売）も発表。デザイナーのカトキハジメさんがプロデュースする「MG Ver.Ka」シリーズの新作で、白い翼が展開するほか、ツインバスターライフルの射撃ポーズを再現できる。新ギミックとしてツインバスターライフルを翼に収納できるほか、ネオバード形態に変形する。

「エヴァンゲリオン」シリーズに登場するエヴァンゲリオン 正規実用型（ヴィレカスタム）8号機αのプラモデル「RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 正規実用型（ヴィレカスタム）8号機α」（価格未定、今冬発売）や「仮面ライダー響鬼」に登場する仮面ライダー響鬼のプラモデル「Figure-rise Standard 仮面ライダー響鬼」（3740円、10月発売）、「仮面ライダーディケイド」に登場する仮面ライダーディケイドのプラモデル「Figure-rise Standard 仮面ライダーディケイド」（3520円、12月発売）も発表。

「デジモン」シリーズに登場するインペリアルドラモンのプラモデル「Figure-rise Standard Amplified インペリアルドラモン」（価格未定、発売時期未定）、「鋼鉄ジーグ」に登場する鋼鉄ジーグのプラモデル「HG 1／144 鋼鉄ジーグ（INFINITISM）」（価格未定、今冬発売）が発表されたこともSNSで話題になった。

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