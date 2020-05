木村拓哉“ストイックな筋トレ”は2日に1回！「自重でできるトレーニングも！」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。5月31日(日)の放送も、木村の自宅からリモート収録でお届け。リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>「私はホテルで働いているのですが、最近休業になりました。いつまでこのような状況が続くのか、自宅待機のストレスが募るばかりでした。そんななか、『木村さ~~ん!』(GYAO!)で紹介された映画をいくつか拝見しました。とても心が豊かになり、リラックスできました。友達と遊ぶことさえできないなかで、“木村拓哉”という存在が本当に心の支えになっています。その感謝の気持ちをお伝えしたく、メールをさせていただきました。これからも僕たちを明るく照らしてください! いまはライブDVD(「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」)の発売が一番の楽しみです」(19歳 男性)10代とは思えないほどのとても丁寧な文面に、木村は「19歳でこんな気を遣った文面にしなくていいよ~。もっとカジュアルに行こうぜ!」と投げかけます。そして「『明るく照らしてください!』って、そんなそんな……」と照れつつ、「まぁでもね、自宅待機でストレスが溜まる方も多いみたいで、確かに“ウワァ~ッ!”ってなるけどね。“ウワァ~ッ!”となりそうになった場合は、体を動かしてみるとか。この“Stay Home”の間に、みんな“ちょっと体格がよくなったんじゃない?”っていうくらい、筋トレをしてみてはいかがでしょうか?」と提案。ちなみに、木村は2日に1回のペースで筋トレをしているそう。メッセージをくれたリスナーは19歳男性とあって「(マシーンを使わずに)自重だけでできるトレーニングがいっぱいあるから、やってみたらどうだろう? 19歳だったら、バリバリに鍛えられるでしょ、ね? で、ホテルの仕事に戻ったときに、“ホテルの制服がちょっと胸周りがキツくなっているぞ!?”って感じになってくれたらうれしいな」と筋トレを勧めます。そして、「ありがとね、こういう『感謝の気持ちをお伝えしたく……』ってメールを送ってくれて。ちゃんと伝わりました!」と感謝の言葉を届けました。<リスナーからのメッセージ>「私の両親は、“キャプテン(※本番組での木村の呼称)世代”ど真ん中で、キャプテンが出演していたおすすめのドラマを教えてもらいました。私はドラマが好きなのですが、20年近く前のドラマは観たことがなく、未知の世界でしたが、観始めると止まらないです。最近外に出られないので、よくキャプテンのドラマを観ておうち時間を楽しんでいます。『BG~身辺警護人~』(テレビ朝日系)も、楽しみに待っています!」(13歳 女性)「すごいな……未知の世界と言われている20年近く前のドラマといったら、『Beautiful Life~ふたりでいた日々~』(TBS系)になるのか、そうだそうだ。で、『HERO』(フジテレビ系)のファーストシーズンが2001年か」と時の流れを感じた様子。ちなみに、この女性リスナーが生まれた13年前付近で放送されたドラマは、2005年「エンジン」(フジテレビ系)、2007年「華麗なる一族」(TBS系)、2008年「CHANGE」(フジテレビ系)。映画は、2006年「武士の一分」や2007年「HERO」など。木村は、これらの作品名を挙げ「ぜひ“未知の世界”を楽しんでいただけたらうれしいな、と思います。昔のドラマを観てくれてどんな感想を持ってくれるのか、すごく気になりますね。じゃあ、生まれる前の『Beautiful Life~ふたりでいた日々~』あたりから(苦笑)、楽しんでいただけたら幸いです。また感想を送ってください」とおすすめしていました。次回6月7日(日)の放送も、どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/