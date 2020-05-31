久保帯人原作によるTVアニメアニメ「BLEACH」と岸本斉史原作によるアニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」の一部エピソードが、ABEMAビデオにて無料配信される。
「BLEACH」は6月1日から、「NARUTO-ナルト- 疾風伝」は6月8日から順次配信スタート。「BLEACH」は「尸魂界篇」「破面・出現篇」「虚圏突入篇」「破面・VS.死神篇」となる第21話から第205話までが対象となる。一方、「NARUTO-ナルト- 疾風伝」は、第四次忍界大戦が中心に描かれる第463話から第568話までを配信。放送スケジュールは下記リストにて確認を。
「BLEACH」無料配信スケジュール第21話～第109話
期間：2020年6月1日（月）0:00～6月7日（日）23:59第110話～第143話
期間：2020年6月8日（月）0:00～6月14日（日）23:59第144話～第167話
期間：2020年6月15日（月）0:00～6月21日（日）23:59第190話～第205話
期間：2020年6月22日（月）0:00～6月28日（日）23:59
「NARUTO-ナルト- 疾風伝」無料配信スケジュール第463話～第495話
期間：2020年6月8日（月）0:00～6月14日（日）23:59第496話～第509話
期間：2020年6月15日（月）0:00～6月21日（日）23:59第516話～第540話
期間：2020年6月22日（月）0:00～6月28日（日）23:59第541話～第568話
期間：2020年6月29日（月）0:00～7月5日（日）23:59
(c)久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ (c)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ