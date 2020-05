ORANGE RANGEのライブ会場限定アルバム「NAKED×REFINISHED -3 mics and back sounds-」の通信販売が期間限定でスタートした。

「NAKED×REFINISHED -3 mics and back sounds-」は新型コロナウイルス感染拡大を受けて中断している全国ツアー「LIVE TOUR 020 ~NAKED×REFINISHED -3 mics and back sounds-~」の会場で販売されたアルバム。通信販売の売上の一部はライブハウス支援企画「SAVE THE LIVEHOUSE」に寄付される。

また「SAVE THE LIVEHOUSE」とコラボレーションした新グッズの販売も開始。このグッズの売上は原価や経費を除いた収益全額が寄付される。