THE冠・冠徹弥「便利かなと思って」アルバム収録曲「1分で」確信犯的な制作理由とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。5月23日(土)の放送では、THE冠の冠徹弥さんがリモートで登場! ニューアルバム『日本のヘビーメタル』についてお話いただきました。

(左から)冠徹弥さん、逹瑯

逹瑯:メッセージが届いていますので紹介します。京都府のラジオネーム・ミルクちゃんからです。「THE冠さんの曲は、政治のことやサラリーマンのことなど、いろんなテーマを歌詞にされていますが、作詞と作曲はどちらが先ですか?」。冠:大体曲が先ですよ。逹瑯:まぁ、そっちのほうが多いですよね。冠:そうそうそう。ただ、「日本のヘビーメタル」は先に詞ができてたのよ。でもまぁ、8割方は先に曲を書いて、あとから歌詞って感じかね。逹瑯:でも、歌詞がしっかりないにしても、「この事柄について書きたいな」っていうのはありますよね。冠:あるある。逹瑯:アルバム収録曲の「1分で」は、ジャスト1分ですか?冠:ちょっと余韻を残して1分2秒ぐらいになっているけど、ちょうど1分の曲なの。逹瑯:これは「ちょうど1分の曲を作ろう」と思って書いたんですか?冠:そうそう。イベントとかでさ、30分とか持ち時間があって、2~3分余ったりするやん。そういうときに、最後、ものすごいハードコアみたいな1分の曲があったら便利かなと思ってね。逹瑯:めちゃめちゃ便利。冠:そうやろ? 「時間が余ったし、これやります」ってやつね。逹瑯:で、「もう1回やります」みたいな(笑)。冠:そうね(笑)。1分やから、5分余ったら5回できるから。逹瑯:いやそれは、違う曲1曲やれよ(笑)。冠:はは、ほんまや(笑)。◎5月30日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、MUCCのベーシスト・YUKKEさんをお迎えします。どうぞお楽しみに!