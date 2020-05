[Alexandros]川上洋平 リモートアルバム『Bedroom Joule』は「今までの曲を違う解釈で」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に登場。5月15日、22日と2週にわたって出演した「ミュージックステーション」の感想や、外出自粛中に制作していたアルバムについて伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」5月29日(金)放送分)川上:2週連続の「ミュージックステーション」、ありがとうございました。「Mステ」を自宅から届けるなんて、そんな日が来るなんて思いませんでしたよ。だってさ、タモさんにさ、自宅を見られちゃうわけですよ? いや全国の人に!(笑)。ただ、こうしてリモートが普通になって楽しい面もあったんですよ。サカナクションの(山口)一郎さんとインスタライブをやりながら「Mステ」出たりね。今までやったことないし、画期的だったよね。これから先、やる事なんてないんじゃないかな?(笑)。ただやっぱり生の演奏を味わいたいじゃないですか、我々もお客さんも。そういう意味じゃリモートは今だけの特別なモノで、時が来たら本物のライブをお見せしたいなと思います!近況を報告しようと思いますが……「プライベートはどう過ごしていますか?」とか聞かれるんですけど、そんなに変わったって感じはないですね。普段から家にいるし、映画は観たりするけど……ゲームはやり始めましたね。あとは、ベランダで過ごす時間が長くなったとか、それぐらいかな。だからこの前Mステに出たときに、「日焼けしてません?」ってメッセージもいただいたんですけど、たぶんベランダ焼けですね(笑)。そして、なんと言っても……発表されましたが、『Bedroom Joule』というニューアルバムを近いうちにリリースいたします! そう、自粛中はこの制作ばっかしてました。「自粛期間中に出来ることって何だろうね」ってみんなで言ってて……メンバー同士でオンライン上で、自分が弾いた部分を投げ合って、それをアッセンブルして作っていきました。想いとしては……ライブがしばらく出来ない中で、[Alexandros]の曲を聴きたい、音楽を楽しみたい、という人に向けて今までの曲を違う解釈で届けたいなということでリメイクしました。自粛生活が始まったときにインスタライブで弾き語りをやったんですけど、「すごい良かった」って声をいただきまして、嬉しいなって思ったんですけど。ただ弾き語りだけのアルバムを出しても正直つまんないから、もうちょっと手間を加えたいなというのがあったんです。そこはメンバーと相談して、チルな、リラックスした感じのアルバムを目指して作っていきました。“Bedroom”ってタイトルが付いてますから、眠れないときとか、別にベッドルームに限らず聴いて欲しいです。“ベッドルームで作ったようなアルバム”って、捉えていただければと思います。このアルバムから「Run Away (Bedroom ver.)」の先行配信が始まっています。改めて、聴いてもらえたらなと思います。そして我々[Alexandros]は、6月20日(土)と21日(日)に無観客配信ライブ(「Party in ur Bedroom」)を行ないます! 久々のライブでございます! もちろんメンバーともソーシャルディスタンスをとりながらですけど、ライブはライブですから。ブッ放します! 楽しみにしておいてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/