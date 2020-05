MAN WITH A MISSIONが7月15日にリリースするベストアルバム「MAN WITH A "BEST" MISSION」の収録曲名が発表された。

「MAN WITH A "BEST" MISSION」にはシングル曲を中心に、メンバー自身が選曲した全17曲が収録される。7月1日に11294枚数限定でリリースされる最新シングル収録曲の「Change the World」「Rock Kingdom feat. 布袋寅泰」や、アルバム初収録の「Remember Me」「FLY AGAIN 2019」なども収められる。

初回限定盤はDVD付き。こちらには昨年5月に神奈川・横浜アリーナで行われた「Chasing the Horizon World Tour 2018/2019 ~JAPAN Extra Shows~」より、7曲のライブ映像が収録される。

MAN WITH A MISSION「MAN WITH A "BEST" MISSION」収録内容

CD

01. Change the World

02. Rock Kingdom feat. 布袋寅泰

03. Remember Me

04. Raise your flag

05. Take Me Under

06. Memories

07. Get Off of My Way

08. higher

09. FLY AGAIN 2019

10. Dive

11. Emotions

12. Hey Now

13. database feat.TAKUMA(10-FEET)

14. Dead End in Tokyo

15. Take What U Want

16. Seven Deadly Sins

17. My Hero

DVD

Chasing the Horizon World Tour 2018/2019 ~JAPAN Extra Shows~

2019.05.22 @ 横浜アリーナ

01. Take Me Under

02. database

03. Dog Days

04. DON'T LOSE YOURSELF

05. Left Alive

06. Remember Me

07. FLY AGAIN 2019