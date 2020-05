リヴァプールは中立地でのプレミアリーグタイトル獲得の可能性があるという。イギリスメディア『スカイスポーツ』が29日に伝えている。

リヴァプールは現在、29試合を消化していて勝ち点82。一方のマンチェスター・Cは28試合消化して勝ち点57で、リヴァプールは9試合を残して2位と勝ち点差25をつけている。仮にマンチェスター・Cが未消化のアーセナル戦に勝利したとしても、リヴァプールはあと2勝で初のプレミアリーグ制覇を決めることになる。

その中で、地元警察の要請があれば、タイトル獲得が決定する可能性のある試合は中立的な場所でプレーされる可能性があるという。すでに中立地での開催が要請されている試合は「エヴァートン vs リヴァプール」のマージーサイド・ダービーや「マンチェスター・C vs リヴァプール」の直接対決をはじめ、「マンチェスター・C vs ニューカッスル」、「マンチェスター・U vs シェフィールド・U」、「ニューカッスル vs リヴァプール」の5試合となっている。

さらに警察は「リヴァプールが優勝を確実にする可能性のある試合」も追加しており、リヴァプールの優勝が遠のけば、さらに中立地で開催される試合は増えることとなる。