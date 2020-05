内田真礼が生実況！ Zeppツアーライブ映像生実況番組6/7（日）配信決定

6月7日(日)19:00よりニコニコ生放送にて、Zeppツアーライブ映像の内田真礼生出演コメンタリー番組「内田真礼 本人生実況『UCHIDA MAAYA Zepp Tour 2019「we are here」』 supported by animelo mix」の配信が決定した。



「Zepp Tour 2019『we are here』」は、2019年の11月〜12月に札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の全国5カ所、全6公演で実施したZeppツアー。Blu-ray&DVDが現在発売中だ。アーティスト活動の5周年イヤーを駆け抜け、ライブハウスならではの会場と一体となったパフォーマンスが再び映像で蘇る! ダイジェスト映像では、ライブ本編の一部はもちろん、特典として収録されているリハーサル風景や舞台裏の映像も紹介され、ライブの臨場感溢れる映像が楽しめる。



この度、6月7日(日)19:00よりニコニコ生放送にて、Zeppツアーライブ映像の内田真礼生出演コメンタリー番組「内田真礼 本人生実況『UCHIDA MAAYA Zepp Tour 2019「we are here」』 supported by animelo mix」の配信が決定!



番組冒頭30分は無料、それ以降はニコニコプレミアム会員限定視聴となる。全編視聴を希望する方はプレミアム登録をお忘れなく!

番組では2019年に全6公演実施した内田真礼初のZeppツアーより、12月16日(月)開催のファイナルZepp Tokyo公演を配信する。



また現在、内田真礼の過去シングルのミュージックビデオフルサイズをYouTubeにて期間限定公開中。デビューシングル「創傷イノセンス」から9thシングル「鼓動エスカレーション」までの9本となる。アーティスト活動のおよそ6年間の歩みを堪能しよう。