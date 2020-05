REBECCA、THE MODS、BO GUMBOSのライブ映像が、8月28日までの期間限定でソニー・ミュージックダイレクトの公式サイトotonanoにて無料公開された。

otonanoでは新型コロナウイルスの感染拡大の影響により外出自粛中の多くの人々に向けた企画「STAY AT HOME & WATCH THE MUSIC」を5月中旬に立ち上げ、第1弾で佐野元春、岡村靖幸、エレファントカシマシ、TM NETWORKのライブ映像を公開した。第2弾では、REBECCA「BLOND SAURUS TOUR」より1989年7月17日の東京・東京ドーム公演で披露された「ONE MORE KISS」「モータードライブ」「Maybe Tomorrow」、THE MODSの1998年の東京・新宿ステーションスクエア公演より「激しい雨が」、1995年の東京・新宿リキッドルームでの「LET'S GO GARAGE」、さらに代表曲「Two Punks」など5曲、BO GUMBOSのデビュー年にあたる1989年、東京・浅草常盤座にて映像撮影用に行われたライブより「ラッキンロール(あの娘が欲しい)」「魚ごっこ」「君の家は変な家だなあ」「泥んこ道を二人」「Candy Candy Blues」のライブ映像が公開された。

なお「STAY AT HOME & WATCH THE MUSIC」では、第3弾として6月中旬にREBECCAが1985年12月に行った東京・渋谷公会堂公演を含むライブ映像が配信される予定。

「STAY AT HOME & WATCH THE MUSIC」第2弾

REBECCA

・ONE MORE KISS(1989年7月17日@東京ドーム)

・モータードライブ(1989年7月17日@東京ドーム)

・Maybe Tomorrow(1989年7月17日@東京ドーム)

THE MODS

・激しい雨が(1998年9月6日@新宿ステーションスクエア)

・LET'S GO GARAGE(1995年3月29日@新宿リキッドルーム)

・TEENAGE BLUE(1995年3月29日@新宿リキッドルーム)

・Two Punks(1998年8月27日@赤坂BLITZ)

・LOOSE GAME(1997年6月30日@日清パワーステーション)

BO GUMBOS

・ラッキンロール(あの娘が欲しい)(1989年2月19日@浅草常盤座)

・魚ごっこ(1989年2月19日@浅草常盤座)

・君の家は変な家だなあ(1989年2月19日@浅草常盤座)

・泥んこ道を二人(1989年2月19日@浅草常盤座)

・Candy Candy Blues(1989年2月19日@浅草常盤座)