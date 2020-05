SEKAI NO OWARIがグローバル展開を目的として取り組んでいるプロジェクトEnd of the World名義で、イビサ島出身のアーティスト・オーラの新曲「アイディアズ」のリミックスを手がけた。

オーラはイギリスを中心に活動中のシンガーソングライターで、End of the Worldのメンバーとは昨年の秋に行われた「ロンドン・ファッション・ウィーク」で出会い意気投合。新型コロナウイルス感染拡大の影響による自粛期間中には、映画「千と千尋の神隠し」の劇中歌「あの夏へ / One Summer's Day」をNakajin(G)とカバーした動画がSNSに公開され反響を呼んだばかりだ。

「アイディアズ(エンド・オブ・ザ・ワールド リミックス)」と名付けられたリミックスについて、オーラは「とてもクールで明るく、“アイディアズ”のエレクトロポップなバージョンです。彼らがやってくれたことをすごく気に入っています!」とコメントし、「お互いの音楽に共通するダークさもあると思いますし、それに私は彼らの大ファンなので、機会があればぜひ一緒に何かやりたいです!」とEnd of the Worldとの共演を熱望。Nakajinも「初めてオーラの声を聴いた時、その上質さと美しさに吹き飛ばされました。彼女の明るさとエネルギーをこのリミックスに込めました。とても楽しめました」と述べている。

オーラとEnd of the Worldのコラボレーションが実現した「アイディアズ(エンド・オブ・ザ・ワールド リミックス)」は、本日5月29日より配信中。